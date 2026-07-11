Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic muss erneut seine Hoffnung auf den 25. Grand-Slam-Titel aufgeben. Wie er auf die Frage nach seiner Rückkehr im nächsten Jahr antwortet.

London (dpa) – Tennis-Superstar Novak Djokovic liebäugelt damit, auch 2027 in Wimbledon anzutreten. Auch die Frage, ob er nächstes Jahr im Alter von 40 Jahren wiederkommen werde, antwortete der Serbe: «Das würde ich gern, zumindest noch ein Mal. Mal sehen».

Zuvor war der 39-Jährige im Halbfinale des Rasenklassikers in London gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner ausgeschieden. «Ich habe das Gefühl, wenn ich gesund bin, dass ich immer noch wie ein Top-Fünf-Spieler spielen kann, immer noch auf dem höchsten Level konkurrieren kann», sagte Djokovic.

Wieder kein 25. Grand-Slam-Titel

Der 24 Jahre alte Südtiroler Sinner hatte den Halbfinal-Hit mit einem 6:4, 6:4, 6:4-Erfolg dominiert. Für Djokovic endete mit der Niederlage auch der nächste Anlauf, noch seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, vorzeitig.

«Natürlich bin ich enttäuscht. Natürlich wollte ich Wimbledon gewinnen», sagte der einstige Weltranglisten-Erste. Djokovic hatte zuvor in seinem Viertelfinal-Krimi gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime fünf Sätze über 5:15 Stunden überstehen müssen.

Auf Rasen galten seine Chancen auf einen Triumph als höher als bei den French Open auf Sand. Nach seinem Ausscheiden in Paris in der dritten Runde hatte Djokovic seine Rückkehr offen gelassen. Auf die Frage, ob man ihn auch im nächsten Jahr in Paris sehen werde, antwortete der dreimalige French-Open-Gewinner: «Ich weiß es nicht.»