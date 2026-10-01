DIY-Ideen: Wenn aus dem Suppenteller eine Vogeltränke wird

Nicht immer muss man bis zu einem Polterabend warten, um alte Teller oder Untersetzer sinnvoll zu nutzen. Denn die Stücke machen sich auch gut als kleine Helfer für Vögel.

Köln (dpa/tmn) – Vogeltränken sind nicht nur bei Hitze und Trockenheit sinnvoll: Frieren bei Minusgraden Pfützen und Teiche zu, kann auch in der kalten Jahreszeit Trinkwasser für Vögel knapp werden.

Gestalten lässt sich so eine Tränke auch aus Gegenständen, die man schon Zuhause hat – etwa aus einem ausgedienten Suppenteller oder einem einfachen Untersetzer aus Ton, rät die DIY Academy.

Untersetzer-Tränke zum Aufhängen am Balkon

So ein Untersetzer lässt sich auch gut aufhängen, etwa am Balkon. Dazu müssen nur drei Löcher in den Rand gebohrt werden. Wichtig: Langsam und ohne Druck arbeiten, damit der Ton nicht bricht.

Durch die Öffnungen lassen sich anschließend Schnüre ziehen, an denen man einen Metallring zum Aufhängen befestigen kann. Wer es farbenfroh mag, fädelt etwa zusätzlich bunte Perlen auf die Schnüre.

Suppenteller-Tränke zum Stecken für den Garten

Sie wollen nicht bohren? Dann ist vielleicht eine Tränke mit Suppenteller, die in die Erde gesteckt werden kann, eine Idee. Man braucht dafür den Angaben zufolge nur eine Muffe aus Kupfer, einen stabilen Stock oder Rundstab und Montagekleber.

Und so geht's: Mit dem Kleber die Kupfermuffe mittig auf der Unterseite des Tellers befestigen und komplett aushärten lassen. Anschließend wird die Muffe auf den Stock gesteckt und dieser im Boden befestigt.

Tränke frei einsehbar platzieren – und an Wasserwechsel denken

Wichtig: Wählen Sie für die Tränken einen freien, gut einsehbaren Platz. Dann können die Vögel ihre Umgebung beobachten – und auch Katzen frühzeitig entdecken.

Außerdem sollten Sie laut Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) das Wasser regelmäßig wechseln und die Tränke ausspülen und sauberwischen. Sonst können sich dort schnell Krankheitserreger vermehren.

Frostschutzmittel oder andere chemische Zusätze gehören aber niemals in eine Tränke hinein, warnt die DIY Academy. Bei Frost sollte gefrorenes Wasser einfach durch frisches ersetzt werden.