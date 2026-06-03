Abends losfahren, morgens ankommen: Nachtzüge sind bei mittleren Reisedistanzen eine Alternative zum Flieger. Welche Optionen sich auf dem Kontinent bieten, zeigt eine Website mit cleveren Funktionen.

Berlin (dpa/tmn) – 205 europäische Nachtzugverbindungen mit Schlafplätzen auf einen Blick: Das bietet die interaktive Karte von «Back-on-track.eu». Sie wurde auf aktuellen Stand gebracht, so die Initiative.

Neu auf der Karte sind unter anderem die Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel nach Mailand von European Sleeper oder von Gdynia an der polnischen Ostsee nach Prag mit PKP. Zehn nicht mehr angebotene Linien seien entfernt worden, darunter die eingestellte ÖBB-Linie zwischen Berlin und Paris. Zur Karte gelangt man unter der Adresse back-on-track.eu/night-train-map/.

Ein Klick auf die Route – alle Details im Blick

Der Clou der Übersicht im Netz: Die einzelnen Strecken lassen sich anklicken, dann gibt es die genauen Zugnummern sowie Bahnhöfe, Taktung, Abfahrt- und Ankunftszeiten der jeweiligen Route. Mit einem weiteren Klick gelangt man im Anschluss direkt zu den Internetseiten der jeweiligen Zugbetreiber und kann sich dort Tickets buchen, wenn die passende Verbindung dabei ist.

Durch Deutschland fahren neben den genannten Anbietern unter anderem auch Nachtzüge der ungarischen MÁV und der tschechischen ČD. Die Deutsche Bahn betreibt keine Nachtzüge mit Liege- oder Schlafplätzen, es gibt aber ICE- und IC-Nachtverbindungen. Schlafen muss man dort auf den normalen Sitzen.

Kommt auch Straße statt Schiene infrage, können Nachtbusse eine weitere Reiseoption sein – unter anderem der Marktführer Flixbus bietet eine Reihe von Verbindungen an. Langmachen und bequem schlafen, das funktioniert in den Bussitzen aber auch nur eingeschränkt.