Berlin (dpa/tmn) – Bowls bestechen mit einer Vielzahl von Zutaten, bunt in einer Schüssel angerichtet. Dieses Rezept der Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG) vereint die Kartoffel mit Kichererbsen, Edamame, Baby-Spinat, Cashewkernen und Tahin, einer Paste aus gemahlenen Sesamsamen. Ein nussiger Geschmack ist garantiert.

Zutaten für vier Portionen

400 g Kartoffeln (Frühkartoffeln oder Drillinge)

Sonnenblumenöl zum Braten

120 g Kichererbsen (Abtropfgewicht)

80 g Edamame

40 g Baby-Spinat

20 g geröstete Cashewkerne

80 ml Tahin

40 ml Wasser

20 ml Sojasoße

2 Limetten

Salz und Pfeffer

Zubereitung

1. Kartoffeln mit der Schale waschen, in einem Topf mit Wasser bedecken, zum Kochen bringen und ca. 10 min vorgaren. Abgießen, in mundgerechte Stücke schneiden und in einer Pfanne mit Öl auf mittlerer Hitze für ca. 6 min braten.

2. Kichererbsen abgießen, zu den Kartoffeln geben und alles goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Edamame nach Packungsanweisung zubereiten. Limetten auspressen. Tahin mit Wasser, Sojasoße, Limettensaft, Salz und Pfeffer zu einem Dressing anrühren.

4. Spinat waschen und trocken schütteln. Kartoffeln, Kichererbsen, Edamame und Baby-Spinat in eine Bowl füllen, mit Dressing beträufeln. Zum Schluss die Cashews darüberstreuen und servieren.