Die stürmischen Böen am Wochenende haben unter anderem zu Stromausfällen rund um Siershahn geführt. Wie die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) mitteilt, lagen am Samstag Bäume in der Freileitung „Mogendorf Pumpe“. Daher kam es um 18.32 Uhr zu einem Kurzschluss und Stromausfällen in Teilen von Siershahn, Mogendorf, Vielbach, Quirnbach und Nordhofen. Die Monteure der EVM-Tochter Energienetze Mittelrhein (ENM) rückten sofort aus; ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Wirges, die dabei half, die Bäume beiseitezuschaffen. Um 19.56 Uhr waren alle Orte wieder unter Spannung. Sturm Eberhard sorgte auch am Sonntag für viele Stromausfälle. Zeitweise waren 42 Stationen im Westerwald ohne Stromversorgung.

Mehr zum Sturm im Lokalteil, Seite 9

