Bad Neuenahr-Ahrweiler
Diebstahl hochwertiger Baugeräte – Bundespolizei Trier sucht Zeugen
Symbolbild
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dpa

Hochwertige Baugeräte im noch nicht zu beziffernden Wert entwendeten bisher unbekannte Personen aus einem Baucontainer der Deutschen Bahn.



Der Baucontainer befindet sich in unmittelbarer Gleisnähe an der eingerichteten Baustelle zwischen der B 266 und der Hauptstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Personen verschafften sich durch Aufbohren des Schließzylinders und Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu dem Baucontainer.

Als Tatzeitraum kommt der 25.9.2026, 16 Uhr bis 26.9.2026, 10 Uhr in Betracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der
Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 – 43678-1009
Mobil: 0176 – 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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