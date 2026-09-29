Diebstahl hochwertiger Baugeräte – Bundespolizei Trier sucht Zeugen





Der Baucontainer befindet sich in unmittelbarer Gleisnähe an der eingerichteten Baustelle zwischen der B 266 und der Hauptstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Personen verschafften sich durch Aufbohren des Schließzylinders und Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu dem Baucontainer.



Als Tatzeitraum kommt der 25.9.2026, 16 Uhr bis 26.9.2026, 10 Uhr in Betracht.



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