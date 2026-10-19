Bei den French Open sprach Gaël Monfils noch voller Liebe von seiner Frau – nun gehen die Tennisstars getrennte Wege. In einem emotionalen Instagrampost erklärt Elina Switolina das Ehe-Aus.

Berlin (dpa) – Sie galten als das Traumpaar im Tennis, nun gehen Gaël Monfils und Elina Switolina getrennte Wege. Der Franzose und die ukrainische Topspielerin haben ihre Trennung bekanntgegeben. In einem emotionalen Instagram-Post machte Switolina deutlich, dass beide trotz des Ehe-Aus ihre Familie zusammenhalten wollen. «Unsere Ehe geht zu Ende, aber unsere Familie bleibt bestehen», schrieb die 32-Jährige. Der acht Jahre ältere Monfils teilte das Statement auch auf seinem Account.

«Wir haben lange Zeit gemeinsam darum gekämpft»

Mit der Zeit sei Switolina klar geworden, dass sie zu sich selbst zurückfinden müsse und ihr das innerhalb der Ehe nicht gelinge. «Es ist die schwerste Wahrheit, der ich mich je stellen musste, und das Schwerste, was ich je dem Menschen sagen musste, den ich liebe», schrieb sie.

Der Krieg in ihrer Heimat Ukraine habe tiefe Spuren in ihr hinterlassen. Monfils habe all das miterlebt und sie stets unterstützt. «Wir haben lange Zeit gemeinsam darum gekämpft, mit allem, was wir hatten. Aber manche Kämpfe finden tief in einem selbst statt, und keine noch so große Liebe von jemand anderem kann sie für einen gewinnen.»

Emotionaler Tennis-Abschied von Monfils

Für ihre gemeinsame Tochter Skai wollen beide weiterhin gemeinsam da sein. «Wir werden immer ihre Eltern sein, Seite an Seite, bei jedem Schritt ihres Lebens.» Switolina und Monfils waren 2022 Eltern geworden. Nach der Geburt kehrte die Ukrainerin schnell auf den Tennisplatz zurück.

Wie eng die beiden verbunden waren, zeigte sich bei Monfils' letztem Auftritt bei den French Open im Mai. «Ohne sie wäre ich heute Abend vielleicht nicht hier», sagte der Franzose damals auf dem Platz. «Wir sind seit acht wunderschönen Jahren zusammen. Du hast mich unterstützt, aufgebaut und geliebt. Du hast mir das größte Geschenk gemacht, unsere Tochter. Ich liebe dich.» Der Franzose hatte jüngst seine Profi-Karriere beendet.