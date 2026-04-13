Endlich entspannter unterwegs? Trotz Ferienende und Frühlingsausflügen bleibt’s am Wochenende eher ruhig. Allerdings können 826 Baustellen und Vollsperrungen für Trubel sorgen. Wo dauert es länger?

Berlin/München (dpa/tmn) – Autofahrer dürften sich aktuell vor allem beim Tanken über die hohen Spritpreise aufregen. Da trifft es sich gut, dass die Nerven in anderen Situationen entspannter bleiben können. So kehrt am kommenden Wochenende (17. bis 19. April) «wieder Ruhe auf den Straßen ein», so der Auto Club Europa (ACE).

Da falle auch das Ende der Osterferien im Saarland und in Thüringen nur gering ins Gewicht. Laut ADAC bringt etwa das Ferienende in Thüringen nur leichten Rückreiseverkehr aus dem Süden und von der Ostseeküste. Der wiederum kann sich dann – vor allem bei schönem Frühlingswetter – zusammen mit zahlreichen Tagesausflüglern speziell am Sonntagnachmittag bemerkbar machen.

Ansonsten dürften sich bei schönem Wetter einige Wander- und Wochenendausflügler speziell am Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag auf den Weg in die Alpen oder zu anderen Ausflugszielen machen. Regional kann es rund um Stuttgart wegen des Stuttgarter Frühlingsfestes (18. April bis 10. Mai) zu mehr Verkehr kommen.

Baustellen sind Nadelöhre und der Elbtunnel wird wieder gesperrt

Im Prinzip herrscht Normalbetrieb auf den Autobahnen. Dazu zählt aber eben auch wieder der typische Berufsverkehr, speziell am Freitagnachmittag. Gewarnt wird zudem vor höherer Staugefahr im Bereich von Baustellen, von denen der ADAC aktuell 826 zählt. Damit sei der jahreszeitliche Höchststand noch nicht erreicht.

Auch bei Sperrungen von Autobahnteilstücken kann es natürlich länger dauern. Prominentes Beispiel: Im Norden beginnt auf der A 7 (Hannover – Flensburg) am Freitag (22.00 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld (32) und Hamburg-Stellingen (26) in beiden Richtungen die Vollsperrung des Elbtunnels, die bis Montagmorgen (5.00 Uhr) anhält. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der ACE erwartet auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg – Lübeck A 3 Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg A 10 Berliner Ring A 59 Düsseldorf – Köln – Bonn A 81 Heilbronn – Stuttgart A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 99 Autobahnring München

Für Österreich erwarten die Verkehrsclubs ebenfalls keine größeren Verzögerungen auf den Transitstrecken. «Transitreisende sollten bis auf wenige Ausnahmen zügig vorankommen», sagt etwa der ACE voraus.

Doch Probleme drohen auf wichtigen Autobahnen in Österreich weiterhin durch Baustellen. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Daher kann es gerade zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen.

Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit. Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

Auch in der Schweiz geht es meist reibungslos

In der Schweiz rechnet der ACE mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag mit einem vergleichsweise moderaten Verkehrsaufkommen. Zu Verzögerungen komme es am ehesten auf der Gotthardroute vor dem Tunnel. «Längere Wartezeiten» sind demnach jedoch nicht zu erwarten.

Der ADAC nennt neben der Gotthardroute (A 2) die Lage zudem noch auf folgenden Strecken aufgrund von Bauarbeiten als «angespannt»:

A 1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A3 Basel – Zürich – Chur

ASFINAG-Reisezeiten

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn