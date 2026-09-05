Zum ersten Mal seit 2022 spielen Serena und Venus Williams gemeinsam bei den US Open. Die Stimmung ist elektrisierend. Nur wenig fehlt für den ganz großen Moment.

New York (dpa) – Vier Jahre nach ihrem bislang letzten gemeinsamen Auftritt bei den US Open haben Serena und Venus Williams das Tennis-Publikum begeistert. Zwar verloren die beiden US-Schwestern ihr Doppel mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (7:10) gegen die Australierin Maya Joint und Chan Hao-ching aus Taiwan. Doch nur wenig fehlte den 14-maligen Grand-Slam-Turniersiegerinnen im Doppel zum Sieg. Für ihre Leistung wurden die 44 Jahre alte Serena und ihre zwei Jahre ältere Schwester von den Fans mit Ovationen verabschiedet.

Die Bühne für das Comeback in New York hätte größer nicht sein können: Mit mehr als 23.000 Zuschauern waren die Tribünen im Arthur Ashe Stadium fast komplett gefüllt. Beim Münzwurf stand auch der amerikanische YouTube-Superstar MrBeast mit auf dem Platz.

Publikum feiert jede gelungene Aktion

Im vorigen Monat hatten die Williams-Schwestern ihr erstes gemeinsames Doppel seit 2022 absolviert. Und zunächst war ihnen im ersten Satz die fehlende Spielpraxis und Abstimmung anzumerken.

Erst nach und nach ließen die beiden die alte Magie noch einmal aufblitzen. Das Publikum bejubelte dankbar jede spektakuläre Aktion. Als ein Schmetterball von Joint zum Gewinn des zweiten Durchgangs für die Amerikanerinnen ins Aus ging, sprangen die Zuschauer johlend auf. Im Tie-Break des dritten Satzes lagen die Superstars sogar schon mit 5:0 vorne – und mussten sich nach 3:02 Stunden doch geschlagen geben.

Als Doppel haben die beiden Schwestern 14 Grand-Slam-Titel gewonnen und dazu noch dreimal zusammen olympisches Gold geholt. Eigentlich hatte Serena ihre ruhmreiche Karriere mit 23 Einzeltriumphen bei Grand Slams bereits 2022 beendet, dann entschied sie sich aber noch einmal für eine Rückkehr auf die Profitour.

Tochter wollte Doppel von Mama Serena mit Tante Venus sehen

Auch geplagt von körperlichen Beschwerden absolvierte sie seitdem nur ein Einzel, verlor in Wimbledon gegen Joint. Venus spielt regelmäßig im Einzel, ist dabei aber kaum noch konkurrenzfähig. Ihr Erstrundenaus bei den US Open war ihre 15. Niederlage in Serie.

Für die Rückkehr als Doppel soll nun auch Serenas neun Jahre alte Tochter verantwortlich gewesen sein. «Du musst mit Tante Veve spielen», habe Olympia ihr gesagt, erzählte Serena diese Woche in der US-Fernsehsendung «Good Morning America». Und für diese Idee waren die Zuschauer in New York trotz der Niederlage dankbar.