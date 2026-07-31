Hamburg (dpa/tmn) – Selbst, wenn es draußen heiß ist, muss man nicht unbedingt auf Tiramisu verzichten: Eine vegane Variante punktet im Sommer damit, dass sie ohne rohe Eier auskommt. «Das sieht man auch als Trend auf Insta und Co. so», hat Food-TikTokerin Lesley Brügger festgestellt und eine eigene Version kreiert – allerdings ohne Espressogeschmack.

Die Hamburgerin, die auf ihrem TikTok-Account @lemonsanddragons regelmäßig Rezepte teilt, dachte sofort an eine ganz bestimmte Geschmackskombination, die ihr für immer im Kopf geblieben ist: «Erdbeere und Schokolade gehören für viele fest zur Kindheit. Diese vegane Tiramisu-Version bringt genau dieses Gefühl zurück, nur eben erwachsen verpackt.» Damit auch Kinder mit löffeln können, fehlt allerdings die Espresso- oder Kaffeenote.

Vorbereitung am Vortag lohnt sich

Für die perfekte Konsistenz hat Brügger auch einen Trick parat: Sie lässt den Joghurt dafür bereits am Vortag abtropfen. «Dadurch wird er schön fest und quarkähnlich, was der Creme später genau die richtige Textur gibt. Erst am Folgetag wird geschichtet, gekühlt und gewartet», erklärt Lesley. Der Rest erledige sich fast von allein. Ohne rohe Eier hält sich das Tiramisu auch deutlich länger im Kühlschrank als klassisches Tiramisu. Perfekt, wenn man es für eine Gartenparty geplant ist.

Zutaten

Für die Creme:

250 g vegane Mascarpone

100 g veganer Naturjoghurt, abgetropft – dafür braucht es 500 g, die man über Nacht abtropfen lässt

55 g vegane Schlagsahne, zum Aufschlagen

3 TL Puderzucker (2TL für die Mascarpone-Joghurt-Mischung, 1TL für die Sahne)

Für die Schichten:

55 g vegane Milchschokolade

4 g Kakaopulver zum Backen

Für die Erdbeer-Schicht:

3 EL Erdbeerkonfitüre

Optional: ein paar Tropfen rote Lebensmittelfarbe (wenig reicht)

Eine Packung vegane Karamell Kekse (vegane Kinderkekse sind hier oft auch eine gute Alternative, oder man backt sich selbst vegane Löffelbiskuits)

Für die Deko:

25 g vegane Schlagsahne plus 1/2TL Puderzucker

vegane Sprinkles (bunte Zuckerstreusel ohne tierische Inhaltsstoffe)

Optional: frische Erdbeeren

Zubereitung

Am Vortag 500 g veganen Naturjoghurt in ein Küchentuch oder Käsetuch geben und über eine mit Küchenpapier ausgelegte Schüssel hängen, damit die Flüssigkeit abtropfen kann. Über Nacht abtropfen lassen, damit eine quarkähnliche, dickere Konsistenz entsteht. 100 g des abgetropften Joghurts mit der veganen Mascarpone vermischen. 2 TL Puderzucker dazugeben. Die vegane Sahne mit 1TL Puderzucker steif schlagen. Vorsichtig unter die Mascarponecreme heben. Die Creme auf zwei Schüsseln aufteilen. Eine für die Erdbeervariation und eine für die Schokoladenvariation. Die Schokolade über einem Wasserbad schmelzen und zusammen mit dem Kakaopulver unter den Inhalt einer der beiden Schüsseln heben. Die Konfitüre unter den Inhalt der anderen Schüssel rühren. Für eine kräftige rosa Farbe 2-3 Tropfen rote Lebensmittelfarbe hinzufügen. Mit dem Zusammensetzen beginnen. Zuerst eine Schicht Schokoladencreme, dann eine Schicht Kekse. Abwechselnd die Erdbeer- und Schokolade-Masse einschichten. Mit der Erdbeer-Schicht abschließen. Etwas Sahne mit Zucker steif schlagen und mit einer Sterntülle Tupfen den Rand entlang spritzen. Mit Streuseln oder frischen Erdbeeren dekorieren. Mindestens 4 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.

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