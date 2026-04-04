Basketball-Superstar Luka Dončić macht erneut der Oberschenkel zu schaffen. Eine Diagnose hat ergeben, dass er den Los Angeles Lakers den Rest der regulären Saison fehlen wird – mindestens.

Los Angeles (dpa) - Die Los Angeles Lakers müssen die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison in der NBA auf Luka Dončić verzichten. Der slowenische Basketball-Superstar verletzte sich bei der 96:136-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder am linken Oberschenkel und zog sich dabei eine Zerrung zu, teilte die Franchise mit. Ob er in den Playoffs einsatzfähig sein wird, ist derzeit offen.

Dončić hatte nach Angaben von Trainer JJ Reddick bereits in der ersten Halbzeit ein Ziehen gespürt, war für die zweite Hälfte jedoch freigegeben worden. Im dritten Viertel ließ er sich nach einem Zug zum Korb mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden fallen und humpelte anschließend vom Feld. Erst im Februar verpasste der Slowene mit einer Zerrung, ebenfalls am linken Oberschenkel, vier Spiele unmittelbar vor dem All-Star-Wochenende.

Mit Dončić fehlt der beste Scorer der Liga

Der Ausfall ist ein bitterer Rückschlag für die Lakers. Mit 33,5 Punkten im Schnitt ist der 27-Jährige der beste Scorer der Liga. Hinzu kommen durchschnittlich 8,3 Assists und 7,7 Rebounds pro Partie. Im März wurde er zum Spieler des Monats in der Western Conference gewählt, nachdem er in 13 Spielen am Stück mindestens 30 Punkte aufgelegt hatte – darunter sieben 40-Punkte-Spiele und eine 60-Punkte-Performance gegen die Miami Heat.

Mit einer Bilanz von 15 Siegen und nur zwei Niederlagen im vergangenen Monat kletterten die Lakers bis auf Rang drei in der Western Conference. Das Team ist damit bereits für die Playoffs qualifiziert.