Wie viele werden getestet? Warum Datenmaterial in der Corona-Krise so wichtig ist und Rheinland-Pfalz Nachholbedarf hat

Wie wichtig Tests im Kampf gegen das Coronavirus sind, verdeutlichte kürzlich ein US-Virologe: „Ohne Tests fliegen wir blind. Wir tragen eine Augenbinde.“ Auch die Weltgesundheitsorganisation schreibt auf Twitter: „Wir haben eine simple Nachricht an alle Länder: Testen! Testen! Testen!“ Das Musterland in dieser Hinsicht ist Südkorea, das es auch geschafft hat, seine Kurve abzuflachen. Doch wie sieht es eigentlich in Rheinland-Pfalz aus? Das Gesundheitsministerium von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) weiß es nicht. Und das hat einen Grund.

Wie intensiv getestet wird, lässt sich an einem Wert ablesen: Der ermittelt, wie viele Menschen pro eine Million Einwohner auf Corona überprüft wurden. In Südkorea wurden 5556 von einer Million Menschen gecheckt. In Island sind es 6637, in den USA beispielsweise lediglich 125. Diese Werte (und das Verhältnis zwischen negativen und positiven Tests) helfen Wissenschaftlern beispielsweise auch, die Dunkelziffer zu schätzen oder zu entscheiden, wer überhaupt getestet werden soll.

Um den Wert zu ermitteln, muss man allerdings zwei Dinge erfassen: positive und negative Ergebnisse. Rheinland-Pfalz erfasst aber nur kranke Menschen (also: positive Ergebnisse), negative Ergebnisse werden nicht registriert. „Eine Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalz durchgeführten Tests wird nicht erhoben. Entsprechend liegt auch keine Zahl der negativen Tests vor“, heißt es aus dem Ministerium. Das ist auch die Vorgehensweise des Robert Koch-Instituts. Aus Kreisen des Ministeriums und auch aus offiziellen Verlautbarungen einiger Landkreise kann man entnehmen: Es liegt auch am Verwaltungsaufwand.

Die wenigsten Resultate werden digital übermittelt. Stattdessen gehen Ergebnisse aus Fieberambulanzen, Praxen und Laboren teilweise per Fax oder Telefon ein. Doch es gibt auch Länder, die die Zahlen inzwischen erfassen. Berlin erklärte beispielsweise gegenüber dem Tagesspiegel, dass dort 9253 Tests zwischen dem 9. und 15. März durchgeführt wurden. Das entspräche bei 3,78 Millionen Berlinern rund 2447 Tests pro einer Million Einwohner. Ein durchaus passabler Wert im internationalen Vergleich. Die Testkapazität liegt bei rund 2000 Tests pro Werktag. Um zu Südkorea aufzuschließen, bräuchte man an der Spree so nur einige Wochen.

In Rheinland-Pfalz hingegen gibt es auch keine Erkenntnisse darüber, wie viele Tests überhaupt möglich sind. „Es gibt neben Tests im Landesuntersuchungsamt und in Laboren an Krankenhäusern, auch einige private Labors, die rheinland-pfälzische Tests auswerten. Aus diesem Grund können wir die Gesamtkapazitäten nicht beziffern“, heißt es aus dem Haus von Bätzing-Lichtenthäler. Gleichwohl reagiere man auf Rückmeldungen von Engpässen, indem man die Kapazitäten ausweitet. Man könne ausreichend testen, um „wie von der WHO empfohlen – die Verdachtsfälle im Land zu testen. Dazu gehören Personen mit entsprechenden Symptomen und Kontakt zu nachweislich Corona-infizierten Personen oder zu einem Aufenthalt in Risikogebieten“. Berichte über Engpässe räumt man demnach also ein, spricht aber – wie schon am vergangenen Donnerstag – von Einzelfällen.

Eines der privaten Labore ist das MVZ für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Koblenz-Mittelrhein aus Koblenz. Geschäftsführer Dr. Rüdiger Winterscheid erklärt, sein Labor habe sich auf ein anderes Problem dieser Tage – Mangel an Schutzkleidung – bereits lange vorbereitet: „Wir haben die epidemiologische Entwicklung genau beobachtet und bereits im Vorfeld der dynamischen Entwicklung in Deutschland vorausschauend Vorräte für unser Personal und die Testmaterialien angelegt.“ Doch niedergelassene Ärzte arbeiten am Limit. Schlimmer noch, sie müssen vielfach ungeschützt Kontakt- und Verdachtspersonen untersuchen, die nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts zu den klassischen Fieberambulanzen nicht vorgelassen werden. „Bei diesem Risiko fühlen wir uns total alleingelassen“, sagt nicht nur der Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. Thomas Mengen in Vallendar. Trotz der Versorgungspflicht vertröste die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Mediziner nur ständig, obwohl die Praxisvorräte längst schwinden. Der doppelte Konflikt der Mediziner: Haben Praxen keine Schutzkleidung mehr, müssen sie zum Schutz ihrer Angestellten eigentlich schließen, trotz Corona-Krise. So schreibt es das Arbeitsrecht vor. Deshalb hat auch der rheinland-pfälzische Hausärzteverband dringend an die Landesregierung appelliert, FFP2-Masken, Einmalschutzkittel und Brillen binnen kürzester Zeit zu beschaffen. Er befürchtet rasch den starken Anstieg von Hausbesuchen.

Bund und Land aber versprechen jetzt Entspannung: „Wir können morgen endlich die ersten zehn Millionen Masken ausliefern, an Ärzte, Kassenärztliche Vereinigungen und Bundesländer“, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. Die Transporte sollen Polizeischutz erhalten. Daneben hat das Land zusätzliche Schutzausrüstung für die Krankenhäuser und Fieberambulanzen geordert. Wie Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, habe man zudem wegen mangelnder Vorräte bei der KV bereits 120.000 sogenannte OP-Masken für die Vertragsärzte bereitgestellt. Da die nach Überzeugung vieler Ärzte gegen Corona keinen ausreichenden Schutz bieten, können sie jetzt über Spahns Beschaffung auf wichtige FFP-2- und FFP-3 Masken hoffen. Allerdings will die KV in Mainz keine falschen Erwartungen wecken: Wie viel Material „aber letztendlich in welchen Zeitabständen geliefert werden kann, wissen wir heute noch nicht“.

Von Bätzing-Lichtenthäler wird „ausdrücklich begrüßt“, dass die KV mit den zusätzlich eingestellten Ärzten einen Hausbesuchsdienst organisiert, der Abstriche bei den Menschen macht, die nicht mehr so mobil sind, dass sie zu den Fieberambulanzen fahren können. Anerkennung hat die Ministerin auch für das KV-Ziel, ein Netz von Corona-Praxen oder Ambulanzen aufzubauen, an die sich Patienten wenden können, die möglicherweise infiziert sind, aber noch an einer anderen Krankheit leiden, die womöglich schwerer ausgeprägt ist. Dies aber bedingt auch ausreichenden Schutz, damit sich Mediziner und Praxisteams nicht anstecken, betonen die durch einen KV-Aufruf informierten Ärzte nach bisherigen Erfahrungen mit dem Mangel.

Da die Hotline der KV (116 117) unter dem Corona-Ansturm teils zusammenbricht, will das Land mit eigenem Personal eine zusätzliche Hotline schalten. Sie werde in den nächsten Tagen scharf gestellt, wie Bätzing-Lichtenthäler versichert. Die neue Nummer werde über die Medien sowie das Warnsystem Katwarn bekannt gemacht.

Desinfektionsmittel für Haut und Flächen sind auch für Praxen kaum noch aufzutreiben. Die Ministerin ist der BASF „total dankbar“, dass sie die Mittel nun für die Krankenhäuser produziert. Die Praxen sollten sich an Apotheken wenden, die nun auch die Erlaubnis haben, die wichtigen Produkte herzustellen. Trotz einigem Rohstoffmangel sind nach Kenntnis der Ministerin aber 50 Prozent der Apotheken in der Lage, Ärzte zu beliefern.

Da die Gesundheitsämter im Land total überlastet sind, will das Ministerium so schnell wie möglich Hilfe schicken. Der gemeldete Bedarf von 50 bis 60 Kräften werde aus pensionierten Ärzten, Medizinstudenten und Beschäftigten des Medizinischen Dienstes rekrutiert, wie Bätzing-Lichtenthäler sagt. Die Meldungen der Freiwilligen würden derzeit gesichtet.

