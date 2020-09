Auf- oder Abschwung wegen Corona? Warum alle auf ein „V“ hoffen

An den Börsen scheint die Corona-Krise fast schon abgehakt. Der Verlauf des Deutschen Aktien-Index (DAX) beispielsweise beschreibt beinahe das klassische V – auf einen brachialen Absturz folgte ein sehr schneller Wiederaufstieg –, auch wenn der zweite Ast etwas länger gezogen ist. Mittlerweile hat der deutsche Leitindex fast schon wieder sein Vorkrisenniveau erreicht, am Montag schloss er bei mehr als 13.000 Punkten. Auch viele Einzelwerte sind wieder nahe ihrer früheren Höchststände angelangt.

Doch wie kann das sein, wo doch das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um nahezu 10 Prozent eingebrochen ist? Einer der Gründe: Die Zahl spiegelt die Vergangenheit – und die ist für die Börsianer nicht mehr besonders relevant. Ihnen geht es um die Zukunft. Aus den Aktienkursen spricht also die riesengroße Zuversicht, dass sich die Unternehmen schon bald wieder berappeln. Die Börse muss allerdings nicht recht haben – „Korrekturen“ sind an den Aktienmärkten Alltag. Aber auch andere in die Zukunft gerichtete Indizes zeigen das V an. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist, was die Erwartungen angeht, so rasch wieder gestiegen, wie er zuvor abgestürzt war.

Es gibt aber auch weniger optimistische Stimmen: In der Realität wird es wohl eher ein U, sagten bis zuletzt viele Ökonomen – die große Frage ist dann, wie lang sozusagen der Strich zwischen Absturz und Aufschwung ausfällt, bevor im tatsächlichen Wirtschaftsleben wieder das Ausgangsniveau erreicht ist. Anfangs gab es die Hoffnung, es könne im Lauf des Jahres 2021 so weit sein. Doch die Skepsis wuchs, es mehrten sich die Stimmen, die vor einem zwei Jahre währenden Aufholprozess warnen.

Mittlerweile liegen erste „harte Zahlen“ vor, die naturgemäß weit gehaltvoller sind als die Erwartungen an der Börse oder in den Unternehmen. Die Daten überraschen: Im August wurde bekannt, dass sich die Orderbücher der Industrie in rasantem Tempo wieder füllen. Das Auftragsplus im Juni fiel mit 27,9 Prozent gegenüber dem Vormonat so hoch aus wie nie zuvor – und der Anstieg war laut „Handelsblatt“ dreimal so stark, wie es Ökonomen erwartet hatten. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Großbank ING, forderte deshalb: „Gebt das V nicht auf.“

Darüber hinaus zeigte sich zuletzt auch die Bundesbank erstaunlich optimistisch. „Nach dem starken Einbruch im ersten Halbjahr dürfte die deutsche Wirtschaft im Sommerquartal 2020 sehr kräftig wachsen“, heißt es im aktuellen Monatsbericht der Notenbank. Die „deutliche und breit angelegte“ Erholung, die bereits nach dem konjunkturellen Tiefpunkt im April eingesetzt habe, werde sich voraussichtlich fortsetzen.

Doch was ist dafür nötig, dass es tatsächlich so kommt? Ein Blick auf wesentliche Wachstumsfaktoren:

1 Konsum: Wie viel die Menschen ausgeben, hängt vor allem davon ab, wie viel sie verdienen. Ein Durchschießen der Arbeitslosenzahlen gab es zwar bisher nicht – wobei ein Anstieg um mehr als 600.000 gegenüber dem Vorjahr kein Pappenstiel ist. Und auch Kurzarbeit ist immer mit einem Einkommensverlust verbunden. Das regt nicht gerade zum Konsumieren an. Der Staat hat deshalb mehrere Stimuli gesetzt, um trotzdem zum Geldausgeben zu animieren. Am teuersten ist dabei die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuersätze. Ob die niedrigere Mehrwertsteuer tatsächlich zum Großeinkauf verlockt, ist allerdings umstritten. Ganz guter Dinge sind da allerdings die Konsumforscher von GfK: Laut ihrer jüngsten Studie leistet die befristete Mehrwertsteuersenkung einen Beitrag zur raschen Erholung der Konsumstimmung. „Die Verbraucher beabsichtigen offenbar, geplante größere Anschaffungen vorzuziehen, was dem Konsum in diesem Jahr hilft“, fasste der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl zusammen. Die Sache hat allerdings einen Haken: „Die Händler und Hersteller müssen sich darauf einstellen, dass sich die Konsumneigung wieder zurückbilden könnte, wenn ab Januar 2021 der ursprüngliche Mehrwertsteuersatz gilt“, warnte Bürkl. Ein zusätzlicher positiver Impuls dürfte der Kinderbonus sein, der aktuell bei den Eltern von rund 18 Millionen Kindern 300 Euro extra in die Kasse spült. Immerhin 61 Prozent der Empfänger wollen den Bonus ganz oder teilweise ausgeben – das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

2 Investitionen: Solange die Zeiten unsicher bleiben, werden sich die Unternehmen mit Investitionen zurückhalten – trotz extrem niedriger Zinsen. Es wird auch die typischen Probleme eines Neuanlaufs geben: Bekommt beispielsweise ein Maschinenbauer doch wieder einen Großauftrag, muss er Material und eventuell zusätzliche Anlagen (vor-)finanzieren. Das ist aber schwierig, weil er bei der Bank mit den schlechten Zahlen der vergangenen Monate vorstellig werden muss – unter Umständen dreht sie den Geldhahn zu. Auch deshalb wächst die Sorge, dass im Herbst eine große Insolvenzwelle anrollt. Derzeit sind vermutlich einige „Zombieunternehmen“ am Markt: Sie überleben dank der staatlichen Hilfen, obwohl sie sich aus eigener Kraft auch ohne Corona nicht mehr erhalten könnten. Hinzu kommt: Die Pflicht, einen Insolvenzantrag rechtzeitig zu stellen, ist (Corona-bedingt) bis Ende des Jahres ausgesetzt.

3 Staatsausgaben: Theoretisch kann der Staat aus dem Vollen schöpfen, er könnte auch noch mal eine Schippe drauflegen, falls es doch zu einem weiteren Shutdown kommen sollte. Zwar sind die laufenden Steuermittel begrenzt – aber der Bund kann sich problemlos und zu günstigen Konditionen weiter verschulden. Das Problem ist nur: Das geht zulasten kommender Generationen, denn die Schuldenlast müssen sie dann abtragen. Politisch muss deshalb irgendwo doch eine Grenze gesetzt werden. Das „everything it takes“ ist moralisch nicht vertretbar. Hinzu kommt: Die Kommunen werden massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer erleben. Reduzieren sie dann ihre Ausgaben etwa für den Straßenbau oder die Schulen, fällt der Wachstumsbeitrag des Staats schon wieder geringer aus.

4 Ex- und Import: Hier in die Glaskugel zu schauen, ist fast unmöglich – auch wenn die leichte Erholung sich fortsetzt. In den USA tobt Corona. In den EU-Ländern, die zusammen der größte Handelspartner sind, geht es auf und ab, manche nähern sich wieder einem Shutdown. Das ist eben die eigentliche große Frage: Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen?