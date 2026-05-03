Taiwan entwickelt sich langsam zum Angstgegner für das deutsche Tischtennis-Team. Dem WM-Aus 2024 folgte eine Niederlage auch bei diesem Turnier. Doch das geht erst an diesem Montag richtig los.

London (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat ihre erhoffte WM-Revanche verpasst. In ihrem letzten Gruppenspiel bei den Team-Weltmeisterschaften in London verloren Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska mit 1:3 gegen Taiwan. Gegen die Asiaten war das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf vor zwei Jahren auch bei der WM in Südkorea im Viertelfinale ausgeschieden.

Auch die deutschen Frauen hatten zuvor ihr letztes Gruppenspiel in der Wembley Arena verloren. Die Europameisterinnen von 2025 unterlagen dem Olympia- und WM-Zweiten Japan mit 1:3. Am Samstag hatte es zwei Siege gegen Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0) gegeben.

Neues WM-Format

Wegen des neuen WM-Formats hatten beide deutsche Mannschaften die Teilnahme an der am Montag beginnenden K.o.-Runde schon zu Turnierbeginn sicher. Bei den Frauen und den Männern spielten die besten acht Teams der Welt an diesem Wochenende in zwei Vierergruppen zunächst nur ihre Positionen in der Setzliste für das Sechzehntelfinale aus.

Jeweils 24 andere Mannschaften mussten sich dafür erst qualifizieren. Der Deutsche Tischtennis-Bund hatte sich im Vorfeld beim Weltverband ITTF über diesen komplizierten und das Turnier extrem verlängernden Modus beklagt.