Beim Neustart in den Billie Jean King Cup trifft Deutschland zunächst auf Portugal. Das Auftaktduell muss wegen anhaltenden Regens bei Lissabon aber abgebrochen werden. Mittwoch soll es weitergehen.

Oeiras (dpa) – Der Neustart in den Billie Jean King Cup ist für das deutsche Frauen-Tennisteam zunächst sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Nachdem das erste Duell in der Regionalgruppe I gegen Portugal mehrfach wegen andauernden Regens unterbrochen worden war, sagten die Veranstalter das Event in der Nähe von Lissabon am Abend schließlich ganz ab.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es im Auftakt-Einzel zwischen Noma Noha Akugue (22) und der Portugiesin Matilde Jorge nach Sätzen 1:0 für die Deutsche gestanden. Akugue hatte den ersten Satz 6:4 gewonnen, lag im zweiten aber 2:5 zurück und hatte Satzball gegen sich, als das Match abgebrochen wurde. Die Partie soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Anschließend sind weitere Spiele geplant.

In der Gruppe D trifft Deutschland auf Dänemark, Portugal und Schweden. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die aus der Weltgruppe abgestiegene DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen. Die vier schlechtplatziertesten Länder-Auswahlen steigen in die Regionalgruppe II ab.