Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe gibt es einen Umbruch bei den Tennis-Frauen. Eva Lys kann zunächst nicht mithelfen. Beim Quali-Turnier des Billie Jean King Cups muss es ein junges Team richten.

Oeiras (dpa) – Zum Neustart nach dem Abstieg aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups muss das deutsche Frauen-Tennisteam auch auf die gesetzte Eva Lys verzichten. Die 24 Jahre alte Hamburgerin sei nach ihrer Knieverletzung noch nicht wieder vollständig fit und stehe deswegen für das Turnier der Regionalgruppe I vom 7. bis 11. April im portugiesischen Oeiras nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Tennisbund (DTB) mit.

Der neue Cheftrainer Torben Beltz nominierte dafür Nastasja Schunk (22) und Eva Bennemann (18) nach. Sie komplettieren das sehr junge und kaum erfahrene Team mit Ella Seidel (21), Noma Noha Akugue (22) und Tessa Brockmann (20). Auch aufgrund des vom Verband ausgerufenen Neuaufbaus hatte Beltz auf die erfahrenen Spielerinnen Laura Siegemund (38) und Tatjana Maria (38) verzichtet.

Das sagt der Trainer über Lys und das Team

«Wir hätten Eva Lys natürlich gerne dabeigehabt. Aber es ist wichtig, dass sie ihre Knieverletzung aus Australien erst einmal vollständig auskuriert», sagte Beltz laut DTB-Mitteilung: «Mit der Nachnominierung folgen wir dem klar definierten Prozess, junge Spielerinnen an die Nationalmannschaft heranzuführen, die Deutschland auch in den nächsten Jahren vertreten werden.»

In der Gruppe D trifft Deutschland auf Dänemark, Portugal und Schweden. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen. Die vier schlechtplatziertesten Länderauswahlen steigen in die Regionalgruppe II ab.

Jetzt kommt es auf Seidel an

Ohne Lys, aktuell die Nummer 75 der Tenniswelt, sinken die Chancen auf die angestrebte sofortige Rückkehr in die Weltgruppe des Prestige-Wettbewerbs, der früher Fed Cup hieß. Nun ist Seidel als Weltranglisten-85. auf dem Papier die mit Abstand beste Spielerin im Kader. Bennemann wurde erstmals für den Billie Jean King Cup nominiert, auch Noha Akugue ist im Teamwettbewerb ein Neuling. Schunk war 2021 in der Finalrunde im Doppel gegen die Schweiz bereits zum Einsatz gekommen.

Beltz trat die Nachfolge von Rainer Schüttler an, der im November nach dem Abstieg zurückgetreten war. Als langjähriger Trainer von Angelique Kerber feierte Beltz große Erfolge; 2016 führte er die Ex-Spielerin bei den Australian Open und bei den US Open zu zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel. Der 49-Jährige ist bereits seit Ende 2024 Chef-Bundestrainer der Frauen, damals folgte er auf Barbara Rittner.