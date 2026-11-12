Wenn im Januar die neue Tennis-Saison mit den Australian Open so richtig losgeht, sind Deutschlands Frauen kaum vertreten. Nur zwei stehen noch in den Top 100. Eine Legende will nun helfen.

Puszczykowo (dpa) – Die besten Tennisspielerinnen der Welt schlagen derzeit in Indian Wells auf. Bei den WTA Finals gibt es jeden Tag Spitzensport zu sehen, auch wenn die Weltranglisten-Erste Jelena Rybakina kurzfristig verletzt absagen musste.

Deutsche Spielerinnen sucht man in der kalifornischen Wüste vergebens. Seit dem Rücktritt von Angelique Kerber hat sich keine Deutsche mehr für das Stelldichein im internationalen Spitzentennis qualifiziert. Und aktuell sind Deutschlands Spielerinnen weiter davon entfernt als jemals zuvor.

Als beste deutsche Spielerin rangiert Tamara Korpatsch aktuell auf Platz 62, sechs Plätze dahinter liegt Tennis-Routinier Tatjana Maria mit ihren inzwischen schon 39 Jahren. Das war es aus deutscher Sicht unter den Top 100. Eine niederschmetternde Bilanz. «Es war ein schwieriges Jahr. Mit den Ergebnissen können wir natürlich nicht zufrieden sein», sagte Damen-Bundestrainer Torben Beltz in einer Bilanz der Tennis-Saison 2026, in der Deutschland im Billie Jean King Cup auch noch in die Drittklassigkeit abstürzte.

Kerber will helfen

Damit es in Zukunft besser wird, hat Beltz diese Woche sieben Spielerinnen in der Tennis-Akademie von Angelique Kerber im polnischen Puszczykowo zusammengezogen. Lernen von der besten deutschen Spielerin seit Tennis-Legende Steffi Graf lautet das Motto für Tessa Brockmann, Ella Seidel, Josy Daems, Lola Giza, Ida Wobker, Milena Steinkamp und Emily Eigelsbach.

«Mir ist wichtig, den jungen Spielerinnen zuzuhören und mit ihnen darüber zu sprechen, was mir in den entscheidenden Momenten meiner Karriere geholfen hat», sagte Kerber nach den ersten Trainingseinheiten in ihrer eigenen Akademie.

Disziplin und harte Arbeit

Dabei hat Kerber klare Botschaften für die nachrückende Generation. «Ohne Disziplin und harte Arbeit kommt man nicht nach ganz oben», sagte die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin. «Willen und mentale Stärke sind das A und O. Man muss hart trainieren, um den Erfolg zu haben.»

Die sieben Spielerinnen, die in dieser Woche in Puszczykowo mit Kerber auf dem Platz stehen, brauchen noch eine Weile, bis sie auf der WTA-Tour für Schlagzeilen sorgen könnten. Bis dahin müssen es weiter die Spielerinnen richten, die 2026 insgesamt für ein enttäuschendes deutsches Tennis-Jahr bei den Frauen sorgten.

Tamara Korpatsch (31, WTA-62.)

Die positive Ausnahme dieses Jahres. Die Hamburgerin gewann das Turnier in ihrer Heimatstadt, spielte insgesamt sehr konstant und ist plötzlich die deutsche Nummer eins.

Tatjana Maria (39, WTA-68.)

Dank einer geschickten Turnierplanung schafft es die zweifache Mutter immer noch, problemlos unter den Top 100 der Welt zu stehen und damit bei allen großen Turnieren im Hauptfeld zu sein. So kommt sie ihrem großen Traum, noch einmal gemeinsam mit ihrer zwölf Jahre alten Tochter Charlotte auf dem Platz zu stehen, Jahr für Jahr etwas näher.

Noma Noha Akugue (22, WTA-112.)

Von der jüngeren Generation ist die 22 Jahre alte Hamburgerin derzeit die stabilste Spielerin. Unter ihrem neuen Coach Benjamin Ebrahimzadeh hat sie sich wieder an die Top 100 herangespielt und könnte bei den Australian Open im Januar 2027 mit etwas Glück sogar im Hauptfeld stehen.

Eva Lys (24, WTA-176.)

Das aktuelle Sorgenkind. Lys war auf Platz 39 und mit großen Erwartungen in die neue Saison gestartet. Doch gleich zum Auftakt beim United Cup zog sich die Hamburgerin eine Knieverletzung zu, die sie das gesamte Jahr über behinderte. Die vielen Niederlagen nagten zudem am Selbstvertrauen, es folgte sogar der Absturz aus den Top 150. 2027 soll nun alles besser werden.

Laura Siegemund (38, WTA-194.)

Das große Fragezeichen. Die Schwäbin hat nach Wimbledon erst einmal eine Auszeit vom Tennis genommen. Körper und Seele bräuchten eine Pause, sagte Siegemund. Ob sie 2027 zurückkehrt, steht nicht fest.