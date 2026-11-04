Tischtennis
Deutsches Duell in Frankfurt: Ovtcharov fordert Dang Qiu
Dimitrij Ovtcharov
Beim WTT-Turnier in Frankfurt erreicht Dimitrij Ovtcharov das Achtelfinale (Archivbild).
Tom Weller. DPA

Das Frankfurter Tischtennis-Turnier bekommt sein erstes Highlight: ein deutsches Duell zwischen dem Ex-Europameister und der ehemaligen Nummer eins der Welt.

Frankfurt/Main (dpa) – Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main kommt es im Achtelfinale zum deutschen Duell zwischen Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu. Der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov besiegte den Ägypter Omar Assar in 3:1-Sätzen. Vier Wochen, nachdem er seinen EM-Start wegen einer Oberarm-Verletzung absagen musste, zeigte sich der 38-Jährige schon wieder in guter Form. Ex-Europameister Dang Qiu hatte bereits am Vortag den Schweden Elias Ranefur geschlagen. Das deutsche Duell findet am Donnerstagabend (19.40 Uhr/Dyn) in der Süwag Energie Arena statt.

© dpa-infocom, dpa:261104-930-946656/1

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