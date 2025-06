Frankfurt/Main (dpa) – Deutschland ist mit einem Erfolg in die Team-WM der Darts-Profis gestartet. Vor knapp 1.300 enthusiastisch feiernden Zuschauern in der umfunktionierten Frankfurter Eissporthalle setzten sich Martin Schindler und Ricardo Pietreczko mit 4:2 gegen José Oliveira de Sousa und Bruno Nascimento aus Portugal durch. Den beiden Siegern gelang zweimal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten.

Schindler tritt in diesem Jahr erstmals mit Pietreczko an, nachdem dieser die langjährige deutsche Nummer eins Gabriel Clemens in der Weltrangliste überholt hat. Am Freitag (12.00 Uhr und 19.00 Uhr) fällt in den zwölf Dreiergruppen die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale, das deutsche Duo trifft am Abend auf Singapur.

Dann steigen auch die Topfavoriten um Vorjahressieger England ein. Die Engländer starten mit Weltmeister Luke Littler und haben wie die weiteren Top-Nationen Wales, Schottland und Nordirland in der Gruppenphase jeweils ein Freilos. Sie steigen erst im Achtelfinale am Samstag ein, das Siegerteam erhält 80.000 englische Pfund.