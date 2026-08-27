Nach starkem Start verlieren die deutschen Volleyballerinnen gegen Polen noch klar. Im Achtelfinale könnte nun ein Duell auf Augenhöhe warten.

Istanbul (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Abschluss der EM-Gruppenphase eine weitere Niederlage gegen einen Turnierfavoriten kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) unterlag Angstgegner Polen mit 0:3 (19:25, 23:25, 24:26). Den ersten Satz gab das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli nach einer großen Führung noch aus der Hand. Polen hatte die Deutschen in der vergangenen Jahren immer wieder in wichtigen Spielen besiegt.

Als wahrscheinlicher Gruppenvierter würden die deutschen Frauen im Achtelfinale am Beginn der kommenden Woche auf die Belgierinnen treffen, die sich in Pool C unter anderem gegen die Niederlande durchsetzten. Es wäre ein Duell auf Augenhöhe. Die genauen Reihenfolgen in den Gruppen entscheiden sich erst am Freitag.

Zehn Punkte in Serie für Polen

Das deutsche Team begann weniger als 24 Stunden nach dem 1:3 gegen die Türkei furios, machte im Angriff und Block viel Druck auf die Polinnen. 19:15 lagen die DVV-Frauen vorn und schienen auf dem besten Weg zum Satzgewinn. Doch dann kam Leana Grozer mit ihren Bällen nicht mehr zu Punkten. Zehn Gegenpunkte in Folge musste das deutsche Team hinnehmen.

Von diesem Rückschlag ließen sich die Deutschen nicht verunsichern. Lina Alsmeier kam als Außenangreiferin zu einigen Punkten. Der zweite Satz blieb durchweg eng. Doch die Polinnen um Schlüsselspielerin Magdalena Stysiak setzen sich knapp durch. Auch im dritten Durchgang lagen die DVV-Frauen länger in Führung. Wieder mussten sie einen langen Lauf des Weltranglisten-Fünften und den Satzverlust hinnehmen.