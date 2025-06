In der Nationenliga gibt es für das deutsche Frauen-Team einen Rückschlag. Gegen Polen ist die DVV-Auswahl chancenlos.

Belgrad (dpa) – Der sportliche Höhenflug der deutschen Volleyballerinnen in der Nationenliga ist vorerst gestoppt. Das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli unterlag in Belgrad gegen Polen mit 0:3 (16:25, 16:25, 20:25) und verpasste den dritten Sieg in Serie.

Nach den vorangegangenen Erfolgen gegen Weltmeister Serbien und Frankreich waren die DVV-Frauen im Duell mit Polen chancenlos. Zu keiner Zeit konnte das Team an die starken Leistungen in den Spielen zuvor anknüpfen.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde. Die deutschen Frauen haben nunmehr vier Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.