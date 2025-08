Wiesbaden (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben sich das EM-Ticket gesichert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Wiesbaden das letzte Qualifikationsspiel gegen die Schweiz locker mit 3:0 (25:10, 25:17, 25:17) und sicherte sich damit den Gruppensieg.

Es war der dritte Sieg im vierten Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes. Die EM 2026 wird in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden gespielt. Jetzt steht für die deutsche Mannschaft erst einmal der Saison-Höhepunkt an: die Weltmeisterschaft in Thailand ab Ende August.