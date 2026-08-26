Am Abend spielen die Deutschen noch gegen die Türkei. Das Erreichen der K.-o.-Runde steht schon vorher fest.

Istanbul (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben das Achtelfinalticket bei der Europameisterschaft sicher. Weil Slowenien gegen Lettland 3:2 gewann und so nur zwei Punkte holte, kann das deutsche Team nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in Gruppe A verdrängt werden.

Am Abend trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Gastgeber und Titelverteidiger Türkei. Im letzten Gruppenspiel treffen die deutschen Frauen dann am Donnerstag (15.00 Uhr deutsche Zeit) auf Mitfavorit Polen. Um sich eine noch bessere Ausgangsposition für die K.-o.-Runde zu verschaffen, müssen die Deutschen wahrscheinlich eines der beiden Spiele gewinnen.