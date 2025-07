Deutsche Volleyballer verpassen K.-o.-Runde in Nationenliga

Chiba (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga den Einzug in die K.-o.-Runde erneut verpasst. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski verlor im japanischen Chiba sein letztes Vorrundenspiel gegen Tabellenführer Brasilien mit 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 21:25). Es war die siebte deutsche Niederlage im zwölften Spiel. Am Samstag hatte die DVV-Auswahl mit einem Comeback-Sieg gegen die USA zunächst noch eine kleine Chance auf das Viertelfinale aufrechterhalten.

Seit der Einführung des Wettbewerbs 2018 schafften es die Männer noch nicht in die K.-o.-Runde. Die deutschen Frauen treffen in ihrem Viertelfinale am Donnerstag ebenfalls auf Brasilien (20.00 Uhr/ZDF-Stream).

Die Männer-Auswahl um Starangreifer Georg Grozer (40), der nach der anstrengenden Club-Saison lange ausgesetzt hatte, kann sich jetzt auf den Saison-Höhepunkt konzentrieren: die Weltmeisterschaft, die am 12. September auf den Philippinen beginnt.