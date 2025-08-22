Erst ein Test, dann ein offizielles Länderspiel: Im ersten Vergleich gegen Belgien klappt für die deutschen Volleyballer zu wenig.

Lüneburg (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der WM-Vorbereitung ein Testspiel gegen Belgien verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor in Lüneburg mit 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 18:25). In fast ausverkaufter Halle wurde Theo Mohwinkel auf deutscher Seite zum wertvollsten Akteur der Partie gekürt.

«Es war eine super Stimmung in der Halle, die Zuschauer haben uns sehr gepusht. Leider hat bei uns im Spiel noch nicht alles geklappt, es war teilweise ein bisschen vorsichtig und hektisch», sagte Zuspieler Eric Burggräf. Er versprach: «Wir haben besser trainiert, als wir heute gespielt haben. Morgen machen wir es besser.»

Am Samstag (19.00 Uhr/ Livestream bei Spontent) bestreiten die deutschen Männer ein weiteres Spiel gegen Belgien in der ausverkauften LKH Arena. Die Weltmeisterschaft auf den Philippinen beginnt am 12. September.