Drittes Spiel, dritte Niederlage im fünften Satz: Das junge Team von Trainer Michal Winiarski stellt in der Nationenliga bislang jeden Gegner vor Probleme, muss aber weiter auf den ersten Sieg warten.

Quebec (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga im dritten Spiel die dritte knappe Niederlage eingefahren. Im kanadischen Quebec verlor das Team von Bundestrainer Michal Winiarski 2:3 (22:25, 25:22, 19:25, 25:23, 12:15) gegen Bulgarien. Erfolgreichste deutsche Angreifer waren Erik Röhrs mit 18 Punkten und Filip John mit 17 Punkten. Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes bereits gegen die Gastgeber Kanada und Weltmeister Italien knapp verloren.

Winiarski setzt in Kanada auf viele junge Spieler, die Erfahrung auf internationalem Niveau sammeln sollen. Nicht dabei ist dort etwa Ausnahmeakteur Georg Grozer (40), der sich von der Club-Saison erholt. Bei der Weltmeisterschaft ab dem 12. September auf den Philippinen peilt das deutsche Team eine Medaille an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde.