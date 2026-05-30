Testspiel
Deutsche Volleyballer gewinnen erstes Spiel unter Botti
Erik Röhrs
Die deutschen Volleyballer sind mit einem Sieg in den EM-Sommer gestartet. (Archivbild)
Georg Wendt. DPA

Das war ein starker Auftakt. Mit einem neuen Coach gewinnen die deutschen Volleyballer gegen den Olympiasieger.

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Neu-Ulm (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer Massimo Botti gewonnen. In Neu-Ulm setzte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im ersten Testspiel des EM-Sommers mit 4:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:23, 15:12) gegen Olympiasieger Frankreich durch.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft», sagte Botti, «natürlich gibt es noch Bereiche, in denen wir uns verbessern können, aber das ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison völlig normal.»

Anfang Juni startet die Mannschaft um Außenangreifer Erik Röhrs in die Nationenliga. Das wichtigste Turnier des Sommers ist die Europameisterschaft ab dem 9. September.

Der Italiener Botti ist seit Anfang des Jahres Bundestrainer der Männer. Er folgte auf den im November zurückgetretenen Michal Winiarski. Der 53-Jährige soll das Team zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles führen.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-151752/1

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Sport

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