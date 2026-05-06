Beide deutschen Teams spielen bei der Tischtennis-WM um eine Medaille. Den Sprung ins Viertelfinale schafften Männer und Frauen mühelos.

London (dpa) - Bei der Mannschafts-WM in London fehlt beiden deutschen Tischtennis-Teams nur noch jeweils ein Sieg zur erhofften Medaille. Die deutschen Männer stehen nach einem 3:0-Sieg gegen Hongkong im Viertelfinale. Die deutschen Frauen zogen drei Stunden später durch ein 3:0 gegen Nordkorea nach.

«Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft», sagte Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf nach dem souveränen Auftritt von Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska. Nächster Gegner ist schon am Donnerstag (13.30 Uhr/Dyn) der WM-Mitfavorit Japan, gegen den das deutsche Team erst am vergangenen Samstag in der Gruppenphase mit 3:2 gewann.

Frauen überzeugen gegen Nordkorea

«Die, die jetzt bei der WM noch drin sind, sind die besten Mannschaften, die es gibt. Wir waren auch heute wieder gut vorbereitet und stehen zu Recht im Viertelfinale.»

Die deutschen Frauen überzeugten gegen die stark eingeschätzten Nordkoreanerinnen ebenfalls. Die Spielerinnen aus dem isolierten asiatischen Land treten nur selten bei internationalen Turnieren an. Entsprechend schwer war die Vorbereitung für Annett Kaufmann, Sabine Winter und Ying Han auf dieses Achtelfinal-Match.

Viertelfinal-Gegner der Europameisterinnen ist ebenfalls am Donnerstag Hongkong (18.00 Uhr/DAZN). Bei großen Tischtennis-Turnieren erhalten beide Halbfinal-Verlierer eine Medaille. Ein dritter Platz wird nicht extra ausgespielt.