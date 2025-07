Erfolgreicher Tag für die deutschen Tennisprofis: In Kitzbühel spielen sich Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann in die nächste Runde. Beide bezwingen dabei deutlich höher gesetzte Spieler.

Kitzbühel (dpa) – Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sind beim Turnier in Kitzbühel als Außenseiter ins Viertelfinale eingezogen. Gegen den Spanier Pedro Martinez brauchte Struff nur knapp mehr als eine Stunde und schlug den Weltranglisten-62. klar mit 6:2 und 6:2.

Bei Hanfmanns Auftritt gegen den Argentinier Sebastian Baez ging es deutlich enger zu. Der 33-Jährige spielte sich gegen die Nummer 43 der Welt nach einem Satzrückstand zurück und gewann nach über zweieinhalb Stunden mit 5:7, 6:3, 7:5. Beide Deutschen, die auf der Weltrangliste außerhalb der besten 100 geführt werden – Hanfmann auf Platz 141 und Struff auf Rang 152, schlugen damit deutlich höher platzierte Spieler.

Deutsches Duell im Halbfinale?

Im Viertelfinale trifft Hanfmann auf den Franzosen Arthur Rinderknech, auch Struff tritt mit Arthur Cazaux gegen einen französischen Spieler an. Gewinnen beide Deutschen ihre Spiele am Donnerstag, würde es im Halbfinale zum direkten Duell kommen.

Mit Justin Engel war ein weiterer Deutscher in Kitzbühel bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 17-Jährige, der unter anderem vom Ex-Profi Philipp Kohlschreiber trainiert wird, verlor am Dienstag in zwei Sätzen gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild.