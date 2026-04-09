Um einen weiteren Abstieg im Billie Jean King Cup zu verhindern, müssen die deutschen Tennis-Frauen in ein Relegationsspiel. Zuvor gab es immerhin einen versöhnlichen Abschluss der Vorrunde.

Oeiras (dpa) - Trotz eines versöhnlichen Abschlusses der Gruppenphase muss das deutsche Frauen-Tennisteam weiter um den nächsten Abstieg im Billie Jean King Cup zittern. Nach zuvor zwei Niederlagen konnte das Team von Cheftrainer Torben Beltz das letzte Gruppenspiel gegen Dänemark in Oeiras nahe Lissabon gewinnen. Ob die DTB-Auswahl trotzdem in die Regionalgruppe II absteigen muss, hängt von einem Relegationsspiel am Samstag ab. Dann wird die junge und unerfahrene Mannschaft vermutlich auf Litauen treffen.

Zuvor hatte Deutschland durch zwei 1:2-Pleiten gegen Gastgeber Portugal und Schweden die Chance auf den Gruppensieg und damit eine schnelle Rückkehr in die Weltgruppe verspielt. Immerhin der Abschluss gelang am Donnerstag. Dank eines hart erkämpften 1:6, 7:6 (10:8), 6:0 von Ella Seidel gegen Johanne Christine Svendsen wurde der Erfolg gegen Dänemark klargemacht. Zuvor hatte Noma Noha Akugue bereits ihr Einzel gegen Rebecca Munk Mortensen mit 6:4, 6:1 für sich entschieden. Das abschließende Doppel fand nicht mehr statt, weil die Däninnen aufgegeben hatten.

Nächster Abstieg wäre ein heftiger Rückschlag

Der Traum von der schnellen Rückkehr in die Weltgruppe hat sich trotzdem erledigt. Stattdessen muss nach dem Abstieg im vergangenen Winter nun unbedingt das Relegationsspiel gewonnen werden, um nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden. Bei beiden Niederlagen gegen die schwächer einzuschätzenden Portugiesinnen und Schwedinnen hatte Deutschland jeweils das abschließende Doppel verloren.

Für den neuen Cheftrainer Beltz und sein wenig erfahrenes Team wäre der nächste Abstieg ein früher Rückschlag. Die DTB-Auswahl war zuletzt nach über zehn Jahren aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cup abgestiegen. Topspielerin Eva Lys fehlt Beltz und seinem Team in dieser Woche.