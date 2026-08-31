Tamara Korpatsch startete bei den US Open erstmals als topgesetzte deutsche Tennisspielerin in ein Grand-Slam-Turnier. Doch es läuft lange Zeit gar nicht.

New York (dpa) – Tamara Korpatsch ist bei den US Open als Nummer eins der deutschen Tennisspielerinnen trotz einer Aufholjagd direkt zum Auftakt gescheitert. Die 31-Jährige verlor beim Grand-Slam-Turnier in New York gegen das österreichische Toptalent Lilli Tagger mit 0:6, 6:7 (4:7). Dabei kämpfte sich Korpatsch im zweiten Satz zwar nach einem 0:4-Rückstand zurück ins Spiel, konnte das Comeback aber nicht vollenden.

Sie hatte in ihrer Heimatstadt Hamburg vor gut einem Monat ihren zweiten WTA-Titel gewonnen und war damit erstmals unter die Top 50 der Weltrangliste geklettert. Als 48. ist sie deutlich vor Tatjana Maria aktuell die bestplatzierte deutsche Spielerin.

Verzweiflung bei Korpatsch

Gegen Tagger ging jedoch schon der Start komplett daneben. Dem druckvollen Angriffsspiel konnte Korpatsch nur wenig entgegensetzen, dazu erlaubte sie sich selbst zu viele Ungenauigkeiten. Per Doppelfehler gab Korpatsch direkt ihren Aufschlag ab und fand auch weiter nicht ins Spiel. Nach 33 Minuten war der erste Satz für Tagger entschieden.

Trotz einer längeren Toilettenpause ging es auch weiter zunächst nicht aufwärts für Korpatsch. Verzweifelt gestikulierte sie in Richtung von Frauen-Bundestrainer Torben Beltz und ihres Anhangs auf der Tribüne von Platz 13.

Beim Stand von 0:4 und 15:40 sah sie im zweiten Satz wie die sichere Verliererin aus, gewann plötzlich jedoch Zuversicht und holte fünf Spiele in Serie. Zwei Satzbälle ließ sie ungenutzt, verspielte auch eine klare Führung im Tie-Break und musste sich am Ende doch zum dritten Mal gegen Tagger geschlagen geben.

Tagger feiert ersten Sieg bei Grand-Slam-Turnier

Die Österreicherin hatte zuletzt in Prag ihren ersten WTA-Titel gewonnen und ist eines der vielversprechendsten Talente im Welttennis. Sie steht erstmals bei den US Open im Einzel-Hauptfeld und erreichte mit dem Sieg zum ersten Mal die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers.