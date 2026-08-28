Deutschlands Hockey-Herren haben das WM-Halbfinale gegen Argentinien mit 2:1 gewonnen und können damit am Sonntag im Finale gegen Spanien ihren Titel von 2023 verteidigen.

Wavre (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren stehen erneut im WM-Endspiel und können ihren Titel von 2023 damit verteidigen. Der Europameister besiegte am Freitagabend Argentinien im Halbfinale von Wavre mit 2:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Paul-Philipp Kaufmann (54. Minute) in Überzahl.

«Das war ein Mentalitätsmarathon und eine Meisterleistung, was die Jungs hier abgeliefert haben», sagte Bundestrainer André Henning bei «MagentaSport». Youngster Justus Warweg ergänzte: «Die Mischung aus Jung und Alt macht es aus.» Verteidiger Moritz Ludwig hatte vor der Partie ein «sehr enges Spiel» angekündigt - und das war es auch: Beide Teams ließen in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zu, sodass es torlos in die Pause ging.

Topscorer Justus Weigand an beiden Toren beteiligt

Die zunächst beste Möglichkeit hatte Justus Weigand (32.) kurz nach Wiederanpfiff, doch Verteidiger Thomas Habif rettete vor der Linie. Nur eine Minute später verwandelte der Stürmer vom Hamburger Polo Club dann einen Pass von Ludwig zur 1:0-Führung und seinem vierten Turniertreffer.

Argentinien glich jedoch zu Beginn des Schlussviertels durch eine Strafecke von Spezialist Tomas Domene (46.) aus, ehe Kaufmann nach Vorarbeit von Weigand und Ludwig zum Siegtor für den Olympia-Zweiten traf. «Es drohte zu kippen, aber dann haben wir wieder unser Ding gemacht und das Spiel zurückgeholt», sagte Henning.

Spanien gewann sein Halbfinale gegen Olympiasieger Niederlande

Finalgegner am Sonntag (16.30 Uhr/Magenta) ist Spanien, das sich zuvor überraschend in Amsterdam mit 4:3 (1:0) gegen den Olympiasieger und Co-Gastgeber Niederlande durchgesetzt hatte und damit erstmals seit 1998 wieder ins WM-Endspiel einzog. Für den dreimaligen Weltmeister Deutschland ist es der insgesamt sechste Finaleinzug.

«Wir wissen, was da kommt. Die Spanier haben eine unglaubliche Entwicklung gemacht», sagte Henning, dessen Team sich nun für die 1:2-Niederlage aus der Zwischenrunde revanchieren kann.