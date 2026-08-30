Nach 2002, 2006 und 2023 feiern die deutschen Hockey-Herren ihren vierten WM-Titel. In einer umkämpften Partie gegen Spanien reichte dem Team von Trainer André Hennig ein Treffer zum umjubelten Sieg.

Wavre (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Weltmeisterschaft ihren Titel verteidigt und nach 2002, 2006 und 2023 zum vierten Mal Gold gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in der mit etwa 10.000 Zuschauern nahezu ausverkauften Hockey-Arena im belgischen Wavre im Endspiel Spanien mit 1:0 (0:0). Durch den vierten WM-Titel zieht Deutschland mit Rekordsieger Pakistan gleich. Für den umjubelten Siegtreffer sorgte Michel Struthoff in der 44. Minute.

In der Zwischenrunde hatte der Europameister und Olympia-Zweite aus Deutschland, der noch mit neun Weltmeistern von 2023 in Belgien und den Niederlanden an den Start gegangen war, noch mit 1:2 gegen die Iberer verloren.

DHB-Keeper Danneberg pariert stark

Die Mannschaft von Bundestrainer Henning Taten startete zwei Tage nach dem Halbfinalsieg gegen Argentinien (2:1) gut in die Partie. Benedikt Schwarzhaupt (2. Minute) scheiterte nach einer frühen Strafecke zunächst an Spaniens Schlussmann Luis Calzado. Wenige Minuten später konnte Torjäger Justus Weigand (9.) das Zuspiel von Hannes Müller nach einem Konter nicht gefährlich auf das spanische Tor bringen.

Nach dem Seitenwechsel kam das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zunächst kaum gefährlich in die Hälfte des Weltranglisten-Sechsten, der erstmals seit 1998 wieder im WM-Finale stand. Auf der Gegenseite verpasste Kapitän Marc Miralles (40.) Spaniens Führung nur knapp und setzte eine Strafecke haarscharf neben das deutsche Tor.

Mit der ersten DHB-Gelegenheit der zweiten Hälfte sorgte Struthoff dann für großen Jubel in der Hockey-Arena in Wavre. Nach einer Vorlage von Paul-Philipp Kaufmann umkurvte der Kölner den spanischen Torwart und schloss mit dem erlösenden Führungstreffer ab. Der Titelverteidiger zog sich mit der Führung im Rücken zum Ende der Partie immer weiter zurück, beschränkte sich aufs Verteidigen und brachte das 1:0 über die Zeit.