Nach dem Verpassen des WM-Halbfinals verlieren die deutschen Hockey-Damen auch ihr Platzierungsspiel. Gegner Indien erzielt alle Treffer im zweiten Durchgang.

Amstelveen (dpa) – Die deutschen Hockey-Damen haben die Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden auf dem sechsten Platz abgeschlossen. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopmann verlor das Platzierungsspiel um den fünften Rang gegen Indien mit 1:3 (0:0).

Das Duell der beiden Gruppendritten aus der Zwischenrunde kam in einer schwachen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für Indien ohne große Höhepunkte aus. In der zweiten Hälfte waren die «Danas» zunächst die aktivere Mannschaft, kurz vor dem Ende des dritten Viertels ging aber Indien durch Ishika (43. Minute) nach einem Konter und Navneet Kaur (44.) nach einer Strafecke in Führung.

Zu Beginn des letzten Viertels baute Kaur (46.) die Führung für die Inderinnen mit ihrem zweiten Treffer aus. Kurz vor dem Spielende sorgte Lynn Krings (59.) für den Ehrentreffer. Die «Danas» hatten den Halbfinaleinzug nach einer Niederlage gegen Co-Gastgeber Belgien und einem Sieg gegen Spanien in der Zwischenrunde verpasst.