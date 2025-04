Hamburg (dpa) – Die deutschen Handballerinnen haben das Jubiläums-Länderspiel gegen Dänemark verloren. Im 100. Duell mit dem nördlichen Nachbarn gab es für die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch in Hamburg eine knappe 31:33 (13:12)-Niederlage. Beste deutsche Werferin vor den 3.525 Zuschauern war Viola Leuchter mit sechs Toren. Der zweite Vergleich beider Nationen findet am Samstag (13.30 Uhr/DF1) im dänischen Aabenraa statt.

Von Beginn an war Torhüterin Katharina Filter ein großer Rückhalt für die Gaugisch-Schützlinge. Die gebürtige Hamburgerin, die für den französischen Spitzenclub Brest Bretagne HB spielt, zeigte zahlreiche starke Paraden. So war die 26-Jährige einer der Hauptgründe dafür, dass die Auswahl des Deutschen Handballbunds mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Dänemark bringt knappe Führung ins Ziel

Die Däninnen, Vize-Europameister von 2024 sowie Bronzemedaillen-Gewinnerinnen bei der Weltmeisterschaft 2023 und den Olympischen Spielen im Vorjahr, ließen sich aber nicht abhängen. Im Gegenteil: In der 53. Minute lagen die Gäste 29:27 in Führung. Diesen knappen Vorsprung brachten die Skandinavierinnen zum 53. Sieg über Deutschland ins Ziel.