Schwimm-EM
Deutsche Freistil-Mixed-Staffel gewinnt EM-Silber
Lukas Märtens
Lukas Märtens war Startschwimmer der 4x200 Meter Freistil-Staffel, die Silber bei der EM gewann. (Archivbild)
Andreas Gora. DPA

Eine Umstellung in der Besetzung für das Finale bringt den letzten Schub. Damit hatte keiner gerechnet.

Paris (dpa) – Die deutsche Mixed-Staffel über 4x200 Meter Freistil hat überraschend Silber bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris gewonnen. Lukas Märtens, Jarno Bäschnitt, Linda Roth und Maya Tobehn schlugen nach 7:25,43 Minuten an. Gold sicherte sich mit 1,3 Sekunden Vorsprung die favorisierten Briten. Bronze ging an die Russen, die als Neutrale Athleten 2,22 Sekunden hinter den Siegern ins Ziel kamen.

Das deutsche Quartett hatte sich am Vormittag als drittschnellstes Team für den Endlauf qualifiziert. Da schwammen noch Timo Sorgius und Nicole Mayer. Für das Finale wurden sie für Märtens und Roth ausgetauscht.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-535610/1

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