In unsicheren Zeiten greifen Anleger verstärkt zu Edelmetall. In den Tresoren der Deutschen Börse lagern 7,3 Tonnen mehr Gold als zu Jahresbeginn. Vom Rekordhoch ist der Bestand aber weit entfernt.

Frankfurt/Main (dpa) – Anleger haben im turbulenten ersten Börsenhalbjahr wieder verstärkt in Gold investiert. 173,8 Tonnen des Edelmetalls verwahrte die Deutsche Börse zum 30. Juni in ihren Tresoren in Frankfurt. Damit erhöhte sich der Bestand für diejenigen, die die Xetra-Gold-Anleihe zeichnen, seit Jahresbeginn um 7,3 Tonnen, wie das Unternehmen mitteilte. Für jeden Anteilschein hinterlegt die Deutsche Börse ein Gramm Gold.

Vom Rekordhoch ist der Bestand trotz des jüngsten Anstiegs weit entfernt: Ende des ersten Halbjahres 2022 lagerten gut 242,5 Tonnen Gold in den Tresoren der Deutschen Börse. Seither waren die Bestände des Edelmetalls, die das Unternehmen halbjährlich erfasst, stetig kleiner geworden – unter anderem, weil Anlegerinnen und Anleger den zwischenzeitlich stark gestiegenen Goldpreis nutzten, um Kasse zu machen.

Goldpreis hat deutlich zugelegt

Der jüngste Höhenflug des Goldpreises ließ den Wert des Goldschatzes bei der Deutschen Börse unterdessen weiter steigen: Im ersten Halbjahr 2025 gab es ein Plus um gut 16 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro.

Unter anderem die erratische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump inklusive höherer Zölle schürt immer wieder Unsicherheit an den Märkten und treibt Anleger in den als sicher eingeschätzten Anlagehafen Gold. Ende April hatte der Goldpreis ein Rekordhoch bei 3.500 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) erreicht.

Versicherung fürs Depot

Für Anleger sind Gold-Wertpapiere eine Alternative zu Barren und Münzen. Ein solches Wertpapier bietet auch die Börse Stuttgart an («Euwax Gold»). Für Gold gibt es zwar weder Zinsen noch Dividenden, viele Vermögensverwalter empfehlen das Edelmetall jedoch als Beimischung im Depot und als Absicherung gegen Krisen. Xetra-Gold ist nach Angaben der Deutschen Börse das führende Gold-Wertpapier mit physischer Hinterlegung im Euroraum.

Auf Wunsch werden die Barren nach Hause geliefert

Xetra-Gold-Anleger können sich ihren Anteil des Edelmetalls auch nach Hause schicken lassen: Seit Einführung des Wertpapiers im Jahr 2007 wurde nach Angaben der Deutschen Börse von dieser Möglichkeit 1.934 Mal Gebrauch gemacht. In Summe seien rund 8,2 Tonnen Gold ausgeliefert worden. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden den Angaben zufolge bei 61 Lieferungen insgesamt 122 Kilogramm Gold ausgeliefert.