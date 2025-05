Hamburg (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen müssen bei der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Hamburg auf Starspielerin Satou Sabally verzichten. Die 27-Jährige möchte sich voll auf die WNBA-Saison mit ihrem neuen Club Phoenix Mercury konzentrieren und sagte dem Deutschen Basketball Bund deshalb ab. Zuerst hatte die «Süddeutsche Zeitung» über die nicht ganz unerwartete Absage von Sabally berichtet. Bei Olympia in Paris hatte Sabally noch für Deutschland gespielt.

«Wir haben einige Gespräche mit Satou geführt und hätten sie natürlich sehr gerne im Team gehabt. Letztlich respektieren wir ihre Argumente und ihre Entscheidung», sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres. «Trotzdem werden wir mit einer ganz starken Mannschaft in die EuroBasket gehen.»

WNBA-Champions dabei

Denn anders als Satou Sabally planen deren Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich, bei der EM vom (18. bis 29. Juni) dabei zu sein. Die beiden WNBA-Champions von New York Liberty werden aber erst kurz vor dem Turnierauftakt zur Mannschaft stoßen, da die WNBA keine Pause wegen der EM einlegt.

Bundestrainerin Lisa Thomaidis versammelt ihre Mannschaft am 25. Mai um sich. Für den Auftakt in Bamberg hat die Kanadierin 16 Spielerinnen nominiert. Bei der Vorrunde in Hamburg trifft Deutschland auf Schweden (19. Juni), Spanien (20. Juni) und Großbritannien (22. Juni). Die Endrunde findet dann in Piräus statt.