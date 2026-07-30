Im Deutschland-Achter kommt es auf Präzision und Teamgeist an: Jede Position hat ihre eigene Aufgabe, vom Taktgeber bis zur Kraftzentrale. Warum Harmonie dabei wichtiger als Kraft ist.

Varese (dpa) – Wenn an diesem Freitag auf dem Lago di Varese in Italien die Startsignale bei den Ruder-Europameisterschaften ertönen, beginnt für die Teams in den Deutschland-Achtern die letzte Etappe auf dem Weg zu den erhofften Medaillen. Die Besetzung der einzelnen Positionen ist in den Männer- und Frauen-Achtern sowie im neu eingeführten Mixed-Achter ein entscheidender taktischer Baustein. Daran wird lange vorher gefeilt.

«Es ist ein Prozess», beschreibt Trainerin Anna-Maria Götz die Suche nach der optimalen Besetzung im als Flaggschiff des Rudersports betitelten Achter. Im von ihr betreuten Frauen-Achter habe es nach den Weltcups in Sevilla und Luzern Veränderungen gegeben – angestoßen sowohl von außen als auch aus dem Team. «Das Feedback der Frauen ist enorm wichtig. Sie sitzen im Boot und spüren vieles noch besser, als wir es von außen sehen können», sagt Götz.

Von Bug bis Heck: Jeder Platz hat seine Aufgabe

Die Ruderplätze im Achter sind vom Bug bis zum Heck fortlaufend von 1 bis 8 nummeriert. Als neuntes Besatzungsmitglied kommt der Steuermann oder die Steuerfrau hinzu. Diese oft leichte und zierliche Person rudert nicht, sondern hält das Boot über das Steuerseil auf Kurs, gibt taktische Anweisungen und motiviert. «Er ist wie ein Co-Trainer und das Bindeglied zwischen Besatzung und Trainer. Während des Rennens hat er das Kommando», erklärt Götz.

Direkt davor sitzt der Schlagmann beziehungsweise die Schlagfrau auf Nummer 8. «Das ist eine Schlüsselposition, die nicht jede Sportlerin und jeder Sportler rudern kann. Es geht darum, den Rhythmus vorzugeben, aber es braucht auch eine gewisse Nervenstärke, um sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Gleichzeitig braucht es das Gespür, im entscheidenden Moment das Tempo anzuziehen. Dafür sind Selbstbewusstsein und Führungsstärke gefragt», sagt Götz.

Der Maschinenraum des Achters

Für den Ruderer oder die Ruderin direkt hinter dem Schlag auf Platz 7 gilt es, den vorgegebenen Rhythmus aufzunehmen und ihn gleichmäßig durch das gesamte Boot zu tragen. Damit bildet diese Position die Verbindung zwischen dem Taktgeber am Schlag und der Kraftzentrale in der Mitte. «Der Platz direkt hinter der Schlagfrau erfordert auch sehr viel Gefühl, da wirklich mitzugehen, dass das alles intuitiv funktioniert», betont Trainerin Götz.

Die mittleren Plätze gelten als Maschinenraum des Achters. Dort sitzen die körperlich stärksten Athletinnen und Athleten und erzeugen Geschwindigkeit. Dazu gehört auch Pia Greiten, die auf Platz 5 neu in den Frauen-Achter gerutscht ist. «Das Mittelschiff ist der Bereich, wo traditionell die sehr physisch starken Sportlerinnen sitzen. Wir unterstützen einerseits den Schlagzweier und geben auch den Rhythmus nach hinten weiter in den Bug», erklärt Greiten.

Harmonie schlägt individuelle Stärke

Am anderen Ende des Bootes sitzen Bugmann oder Bugfrau. Auf dem Platz mit der Nummer 1 – auf dem sich das Boot am stärksten auf und ab bewegt – wird für Stabilität gesorgt und die Wasserlage beobachtet, zudem werden technische Fehler ausgeglichen. «Hier ist ein bisschen Feinfühligkeit gefragt, weil man dort sehr viel Einfluss auf den Bootsstand hat», so Trainerin Götz. Kleine Korrekturen können entscheidend sein, wenn es auf den letzten Metern um Medaillen geht.

«Wenn jede ihre maximale Power einbringt und nur ihr eigenes Ding macht, ist das langsamer, als wenn alle mit 95 Prozent Einsatz perfekt harmonieren. Nach vielen Jahren spürt man einfach, ob es richtig gut läuft oder nicht und ob es

synchron und eine kompakte Einheit ist», sagt Ruderin Greiten über das Zusammenspiel im Boot. «Das Boot muss gut auf dem Wasser laufen. Das geht nur in einem harmonischen Team», ergänzt Trainerin Götz.

Neue Herausforderung Mixed-Achter

Komplex ist auch die Besetzung des noch jungen Mixed-Achters mit vier Frauen und vier Männern, der erstmals bei einer EM dabei ist. Unterschiedliche körperliche Voraussetzungen und Kraftprofile müssen harmonieren. «In allen Nationen wird noch viel mit unterschiedlichen Besetzungen und Sitzordnungen experimentiert», erklärt Trainer Sven Ueck. Da nur Ruderer mit Einsätzen in anderen Bootsklassen starten dürfen, spiele auch der Zeitplan eine Rolle.

Während die EM für das Mixed-Boot auch bei der Suche nach der perfekten Kombination dient, zählen für die traditionellen Achter die Ergebnisse. Der Frauen-Achter will nach WM-Platz vier im Vorjahr den Aufwärtstrend fortsetzen – auch wenn es bei den Weltcups bislang nur zu den Rängen fünf und sechs reichte. Der Männer-Achter will nach dem WM-Vorlauf-Aus wieder in der europäischen Spitze mitmischen und reist nach vierten Rängen bei beiden Weltcups nach Italien.