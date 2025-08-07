Mit einem Sieg gegen Hertha BSC ist Schalke in die Saison gestartet. Am Samstag wartet die nächste stimmungsvolle Partie. Der Abwehrchef fehlt. Dafür steht ein anderer wichtiger Spieler zur Verfügung.

Gelsenkirchen (dpa) – Schalkes Trainer Miron Muslic setzt im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern wieder auf seinen zuletzt verletzen Kapitän Kenan Karaman. «Der Captain is back – endlich», sagte Muslic. «Er wird gegen Kaiserslautern zurückkehren in die Kader und sicher auch auf dem Platz stehen.» Der 31 Jahre alte Karaman hatte sich zu Beginn der Vorbereitung am Meniskus verletzt und war operiert worden.

Verzichten muss Muslic auf seinen Abwehrchef Nikola Katic. Der 28-Jährige hatte beim 2:1-Sieg zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC Gelb-Rot gesehen. Katic sei nicht eins zu eins zu ersetzen, sagte Muslic – auch, wegen seiner Führungsqualitäten. Wer für ihn ins Spiel kommt, verriet der Coach nicht.

In Kaiserslautern erwartet Muslic am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) einen hoch motivierten Gegner und eine prächtige Kulisse. «Das nächste Highlight, der nächste Topgegner – vor allem zu Hause eine Mannschaft, die sehr aggressiv spielen wird», sagte er über den FCK. Speziell mit Blick auf die Atmosphäre auf dem Betzenberg ergänzte der 42-Jährige: «Wir haben großen Respekt, aber wir sollten keine Angst davor haben.»