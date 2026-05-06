Was tun, wenn ein nahestehender Mensch in eine Depression rutscht? Ein Facharzt erklärt, warum Zuhören mehr bewirkt als jeder Ratschlag – und welche Sätze man unbedingt vermeiden sollte.

Prien am Chiemsee (dpa/tmn) – Wenn ein Mensch an Depressionen erkrankt, ist es für Familie und Freunde oft schwer auszuhalten. Viele fühlen sich hilflos. Wie soll man reagieren, wenn jemand kaum noch Antrieb hat, sich zurückzieht und an nichts mehr Freude findet? Klar ist: Gut gemeinte Ratschläge wie «Denk doch mal positiv» sind fehl am Platz. Doch was hilft wirklich?

Freunde und Angehörige sollten vor allem darauf achten, Verständnis für die Antriebslosigkeit von Erkrankten zu vermitteln. «Zeit nehmen, mit den Betroffenen zu reden, in aller Ruhe, ohne Vorwürfe, zuhören und validieren», sagt Prof. Ulrich Voderholzer, Ärztlicher Direktor an der Schön Klinik Roseneck. Statt vorschneller Ratschläge, sollten Angehörige bewusst darauf achten, anzuerkennen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist.

Zuhören, da sein, Hoffnung machen

«Für Menschen, die ein psychisches Problem haben, ist es schlimm, wenn andere das nicht wahrnehmen oder akzeptieren wollen oder gar Sätze sagen wie 'Jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen'», so der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Hilfreicher als alle möglichen Ratschläge sei oft ein simpler Vorschlag, wie «Lass uns mal einen Spaziergang zusammen machen.»

Gleichzeitig sei es wichtig, Hoffnung zu signalisieren nach dem Motto: Es gibt immer Wege aus der Depression. Auch die Ermutigung, eine Therapie oder Therapieangebote wahrzunehmen, kann Facharzt zufolge wichtig sein. «Eine der schlimmsten Rückmeldungen, die man depressiven Menschen geben kann, ist, Hoffnung zu zerstören.» Sich bei depressiven Episoden Hilfe zu suchen, sei ein Zeichen von Stärke, sagt Voderholzer.

Erste Hilfsangebote für Menschen mit depressiven Episoden

- Anonym und kostenlos kann man rund um die Uhr mit der Telefonseelsorge sprechen unter 08 00/1 11 01 11 oder 08 00/1 11 02 22.

- Infos zu Hilfe bei Depressionen gibt es auch auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

- Erste Anlaufstelle beim Verdacht auf Depressionen kann auch die Hausärztliche Praxis sein.