Die Denver Nuggets setzen sich in der NBA nach Verlängerung gegen die San Antonio Spurs durch. Im Fokus: Nikola Jokic und Victor Wembanyama.

Denver (dpa) – Die Denver Nuggets haben das NBA-Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs für sich entschieden. Der Tabellenvierte der Western Conference setzte sich zu Hause mit 136:134 (65:72, 124:124) nach Verlängerung gegen den Tabellenzweiten durch. Dabei stach wieder einmal Nikola Jokic heraus.

Der serbische Nationalspieler, der in den vergangenen fünf Spielzeiten dreimal als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet worden ist, traf zehn Sekunden vor Spielende den entscheidenden Wurf zur 135:131-Führung. Mit 40 Punkten, 13 Assists und acht Rebounds verpasste Jokic nur knapp ein Triple-Double. Mit dem achten Sieg in Serie bleiben die Nuggets das derzeit stärkste Team der NBA.

Auch bei den Spurs stach ein Spieler aus Europa heraus: Der Franzose Victor Wembanyama führte sein Team mit 34 Zählern, 18 Rebounds und sieben Assists an. «In der Liga steckt so viel Talent, es gibt an jedem Spieltag so viele interessante Duelle – es ist eine großartige Zeit, Basketballfan zu sein», sagte Jokic zu seinem Duell mit Wembanyama. «Ich freue mich, gegen jeden einzelnen dieser Topspieler anzutreten.»

Miami Heat erzielen erneut über 150 Zähler

Die Miami Heat gewannen mit 152:136 (77:57) gegen die Washington Wizards und rücken damit noch näher an die Orlando Magic um die deutschen Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva heran. Die Heat knackten zum dritten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 150 Zählern in einem Spiel.