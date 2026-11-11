Alexander Zverev und Co. wollen in diesem Jahr unbedingt den Davis Cup gewinnen. Nun ist das Team für die Endrunde komplett.

Bologna (dpa) – Yannick Hanfmann komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team für die Endrunde in Italien. Der 34-Jährige wurde von Bundestrainer Michael Kohlmann als fünfter Tennisprofi für die Veranstaltung in Bologna vom 24. bis 29. November nominiert. Zudem gehören der Weltranglistenerste Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff sowie die beiden Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz zur deutschen Mannschaft.

«Yannick ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat im Davis Cup immer wieder gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können», sagte Kohlmann. «Jetzt steht unser Team und ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Besetzung sehr gut aufgestellt sind.»

Zverev will den Titel

Zverev und Co. wollen in Bologna unbedingt den Titel gewinnen. Zverev hatte zuletzt immer wieder betont, dass sich das Zeitfenster für einen Triumph wegen der Altersstruktur im Team langsam schließen würde. Auch deshalb ist der zweimalige Grand-Slam-Turnier-Champion trotz der Strapazen nach einer langen Saison dabei.

Im Viertelfinale bekommt es das deutsche Team am 26. November mit Großbritannien zu tun. Im Halbfinale würde es zu einem Duell mit Spanien oder Österreich kommen.