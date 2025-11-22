Davis-Cup-Halbfinale: Zverev gleicht gegen Spanien aus

Auf Alexander Zverev ist Verlass. Deutschlands Topspieler sorgt auch im Halbfinale für den 1:1-Ausgleich, jetzt entscheidet das Doppel. Italien steht bereits im Finale - dank «Hulk».

Bologna (dpa) - Die deutschen Tennisspieler haben dank Alexander Zverev weiter die Chance auf das Finale im Davis Cup. Der Weltranglistendritte gewann sein Match gegen Jaume Munar nervenstark in den Tiebreaks mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) und sorgte für den 1:1-Ausgleich im Halbfinale gegen Spanien.

Die Entscheidung fällt im abschließenden Doppel mit dem deutschen Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz. Bei einem Sieg würde Deutschland erstmals seit dem bislang letzten Triumph vor 32 Jahren ins Finale des prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerbs einziehen.

Zum Auftakt des Halbfinals hatte Jan-Lennard Struff mit 4:6, 6:7 (6:8) gegen Pablo Carreno Busta verloren. Dabei verspielte der 35 Jahre alte Warsteiner im Tiebreak des zweiten Satzes eine 1:6-Führung.

Im Viertelfinale gegen Argentinien hatte Deutschland einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehen können. Anders als die Deutschen traten die Spanier nicht in Bestbesetzung an. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz musste kurz vor Turnierstart wegen Oberschenkelproblemen absagen.

Im Finale gegen «Hulk»?

Im Falle eines Finaleinzugs spielt Deutschland am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Gastgeber Italien das entscheidende Duell um den Titel aus. Der Titelverteidiger setzte sich gestern auch ohne seinen Topstar Jannik Sinner, der aus Belastungsgründen fehlt, mit 2:0 gegen Belgien durch. Den entscheidenden Punkt holte Flavio Cobolli in einem denkwürdigen Tiebreak des zweiten Satzes, den der Italiener mit 17:15 gewann.

Er habe versucht, «wie Hulk zu sein», sagte Cobolli hinterher. Unmittelbar nach dem Match hatte er vor lauter Euphorie sein Shirt zerrissen und vor den heimischen Fans seine Muskeln spielen lassen.