München (dpa) – Der schwer verletzte Alphonso Davies hat teils emotional vom Weg zu seinem Comeback berichtet. In einem auf YouTube veröffentlichten Video gibt der Linksverteidiger des FC Bayern München in mehreren zusammengeschnittenen Clips tiefe Einblicke in seinen Regenerationsprozess.

«Ich hatte einen mentalen Zusammenbruch. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe geduscht und bin dann in Tränen ausgebrochen», sagte der schwer am Knie verletzte Kanadier in einem Clip vom 30. März. Im Großteil des Videos aber redet der 24-Jährige meist gut gelaunt von Fortschritten in seiner Reha.

Davies hatte sich Mitte März einen Kreuzbandriss samt Knorpelschaden zugezogen. Er wird mehrere Monate ausfallen. Zu Beginn des Videos spricht er selbst davon, «hoffentlich vor Januar» wieder spielen zu können. «Aber das hängt auch davon ab, wie schnell ich mich erhole. Normalerweise erhole ich mich schnell», sagt Davies. «Aber das ist die schwerste Verletzung meiner Karriere.»