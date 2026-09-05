Wie verarbeitet ein Tennisprofi wie Alexander Zverev die Belastungen von langen Spielen bis weit nach Mitternacht? Der Tennis-Bundestrainer erklärt die wichtigsten Schritte nach dem Match.

New York (dpa) – Nach seinem Erstrundensieg bei den US Open lag Alexander Zverev erst um 6.30 Uhr im Bett. Auch in seinem zweiten Duell beim Grand-Slam-Turnier in New York stand Deutschlands bester Tennisspieler noch weit nach Mitternacht auf dem Platz.

Was bedeuten diese außergewöhnlichen Zeiten und die Belastung von fünf Sätzen über mehr als vier Stunden für den Körper eines Profisportlers? Und wie lassen sich die Dauer-Strapazen bei einem Grand-Slam-Turnier am besten verarbeiten? «Das bringt den ganzen Rhythmus durcheinander. Sascha kann zum Glück zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen», sagt Michael Kohlmann. Der Tennis-Bundestrainer erklärt, worauf es bei den Nachtschichten ankommt und was danach alles ansteht.

Medienarbeit

Direkt nach dem Matchball geben die Spieler die ersten TV-Interviews direkt auf dem Platz. Anschließend findet die Pressekonferenz statt. Nach Mitternacht treffen die Spieler und Journalisten, um Zeit zu sparen, meist kurz direkt in den Katakomben des Stadions aufeinander, statt in den Pk-Raum zu gehen.

Essen

«Nach so einer Anstrengung musst du die Speicher wieder füllen und dies auch relativ schnell», sagt Kohlmann. Die Spieler bekommen auch weit nach Mitternacht noch warme Mahlzeiten in die Kabine. Sie können nach Angaben der Organisatoren aus einer breiten Auswahl von unter anderem Reis, Nudeln und Fleisch wählen und dabei auch spezielle Wünsche äußern. So sei das Turnier auch auf Bedürfnisse eines Diabetikers wie Zverev eingerichtet, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Auf dem Weg ins Hotel nehmen einige Spieler später auch noch einen Snack zu sich, sagt Kohlmann. «Wenn man gerade gegessen hat, kann man oft auch nicht sofort schlafen, das ist die Schwierigkeit.»

Körperpflege

Nach dem Match bewegen sich die Profis noch einmal, Zverev gab seine Interviews in der Vergangenheit in der Nacht auch schon auf einem Heimtrainer. «Die Muskulatur muss aufgelockert und durchbewegt werden, damit sie nicht verkrampft ist», erläutert Kohlmann. Zudem gelte es den Puls runterzubringen. «Wenn man direkt ins Bett geht, würde man am nächsten Morgen aufstehen und es würde einem alles weh tun, es wäre alles steifer.»

Dazu werden die Spieler noch von einem Physiotherapeuten behandelt. «Da geht es nicht um eine klassische Massage, sondern es werden alle Gelenke durchbewegt und mobilisiert, damit man die Belastung so gut es geht wegsteckt», sagt Kohlmann.

Transfer

Für den Weg zum Hotel bieten die Organisatoren den Profis einen Fahrservice an. Zverevs Hotel ist am südwestlichen Ende des Central Parks im New Yorker Stadtteil Manhattan gelegen, rund 15 Kilometer von der Anlage der US Open in Queens entfernt. Ohne Berufsverkehr dauert die Strecke in der Nacht rund eine halbe Stunde.

So geht es für Zverev weiter

Heute spielt der 29-Jährige seine Drittrundenpartie gegen den Chilenen Alejandro Tabilo wieder in der späten Nightsession von New York – zum dritten Mal bei diesen US Open. Bei der Zusammenstellung des Spielplans werden auch die Wünsche der Profis berücksichtigt, Zverev gilt als Spieler, der gerne den gleichen Rhythmus behält und dem späte Auftritte weniger ausmachen.

Bundestrainer Kohlmann verweist auch auf die Auswirkungen von Zverevs Diabetes-Erkrankung. «Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er den gleichen Spot immer beibehält», sagt der frühere Profi. «Die Anpassung dann wieder an eine andere Tageszeit macht es schwierig.»