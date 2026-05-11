Panini WM-Sticker Das große Geld mit den kleinen Klebebildern Martin Boldt 11.05.2026, 09:45 Uhr

i Insgesamt 1000 verschiedene Klebebildchen verstecken sich in den Panini-Tüten anlässlich der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Auch Messi ist wieder mit dabei. Panini/Screenshot: Martin Boldt

Panini startet den Verkauf seiner beliebten Klebebilder zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Für Fans ist der Griff zur Tüte inzwischen ein teurer Spaß: Wer bei Kimmich & Co. keine Lücken mehr haben möchte, ist schnell Hunderte Euro los.

Auf Fußballfans wartet mit der Weltmeisterschaft in diesem Sommer ein Turnier der Extreme: Erstmals gibt es drei Austragungsländer, 48 Endrundenteilnehmer und 104 Spiele auf dem Weg zum Titel. Ein großes Geschäft – längst auf dem Rücken des Sportes –, wie man meinen könnte.







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