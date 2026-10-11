Basel (dpa) – Österreichs Darts-Größe Mensur Suljovic hat den ehemaligen Europameister Ross Smith mit einer bemerkenswerten Rhetorik verbal attackiert. «Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen. Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert», sagte Suljovic am Abend beim European-Tour-Turnier in Basel.

Smith: «Wenn er ein absoluter Idiot sein will»

Der 54 Jahre alte Suljovic gewann das direkte Duell am Nachmittag mit 6:5, woraufhin sich Smith über die Mätzchen des Rivalen aus Österreich beklagte. «Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe – abgesehen von den Reaktionen des Publikums. Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen», schrieb Smith auf X.

Als Suljovic später das Halbfinale erreichte, wurde er von Moderator Philip Brzezinski auf den Sachverhalt angesprochen. «Ich brauche die Unterstützung. Ohne Euch schaffe ich nichts», sagte Suljovic und kassierte dafür auch Pfiffe vom Publikum. Brzezinski sagte explizit, er sei anderer Meinung und das Verhalten von Suljovic sei «too much» gewesen. Der Österreicher schied im Halbfinale aus, der Turniersieg ging an Jonny Clayton aus Wales.