16 WM-Titel, mehr als 200 Turniersiege – und noch immer nicht genug: Darts-Legende Phil Taylor kehrt mit 66 Jahren noch einmal zurück.

Portsmouth (dpa) – Darts-Legende Phil Taylor will es noch einmal wissen und kündigt sein Comeback an. Mehr als acht Jahre nach seinem Abschied von der großen Profi-Tour will der 16-malige Darts-Weltmeister wieder bei einem Turnier antreten. Ende November startet «The Power» bei einem Team-Wettbewerb im englischen Portsmouth.

Dabei bekommt der 66 Jahre alte Taylor prominente Unterstützung. Gemeinsam mit dem zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis bildet er das englische Team. Beide kennen sich bestens: Taylor und Lewis gewannen zwischen 2012 und 2016 viermal gemeinsam den World Cup of Darts für England.

«Ich wurde schon oft gefragt, ob ich noch einmal zurückkehren würde. Wenn, dann musste es einen besonderen Grund geben. Adrian gehört zu den wenigen Menschen, für die ich meine Darts wieder auspacken würde», sagte Taylor beim Streamingdienst Pluto.TV, der das Turnier vom 23. bis 28. November übertragen wird.

Lewis ergänzte: «Wir wissen, was es braucht, um als Duo erfolgreich zu sein, und ich freue mich darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.»

Taylor dominierte eine ganze Ära

Taylors Erfolgsbilanz ist bis heute unerreicht. Zwischen 1990 und 2013 wurde er 16-mal Weltmeister, zeitweise gewann er acht WM-Titel nacheinander. Über Jahre dominierte «The Power» die Szene und sammelte mehr als 200 Turniersiege. «Ich habe mehr gewonnen als jeder andere», sagte Taylor in einem Instagram-Video, das er anlässlich seines Comebacks veröffentlichte.

Nach seiner Finalniederlage gegen Rob Cross bei der Weltmeisterschaft 2018 zog sich der Engländer von der großen Tour zurück. Später trat er noch bei Turnieren für ältere Profis an, ehe er Ende 2024 auch dort seine Karriere beendete.