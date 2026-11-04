London (dpa) – Darts-Legende Phil Taylor rät Weltmeister Luke Littler, mehr Turniere zu spielen. «Er sollte einfach mehr Turniere spielen. Ich weiß, dass ihm die Zuschauer momentan ein bisschen zusetzen. Aber daran muss er sich gewöhnen», sagte der 66-jährige Engländer der «Sport Bild». «Denn ich glaube, das gilt in jedem Sport: Je mehr du dich darüber beschwerst, desto schlimmer werden es die Leute machen. Ich glaube, dass die Zuschauer ihm dann erst recht noch mehr Sprüche drücken werden», sagte der Rekordweltmeister.

Littler ist Weltranglistenerster, wurde 2025 und 2026 Weltmeister und dominiert derzeit in seiner Sportart. Außerhalb Großbritanniens ist er bei den Fans aber nicht rundum beliebt, zuletzt gab es bei seinen Spielen auch Pfiffe und Buhrufe gegen ihn. Viele Fans wollen lieber die Außenseiter siegen sehen – und nicht schon wieder Littler, der gefühlt alles gewinnt. Der 19-Jährige konterte solche Situationen zuletzt immer wieder mit genervten Interviews, in denen er Boykotte androhte.

Rekordweltmeister Taylor traut Littler dennoch viele weitere WM-Titel zu – und hält es auch für möglich, dass er irgendwann den Rekord von 16 Titeln knacken wird. «Ich glaube, dass er dazu in der Lage ist. Er hat das Talent, einige Male Weltmeister zu werden. Die Frage ist, ob er diese Konstanz aufrechterhalten kann», sagte Taylor.